Córdoba duplicó en cuatro días el registro de lluvias habituales de abril

En apenas cuatro días, Córdoba ya acumuló más del doble de las precipitaciones normales para todo abril, en medio de un temporal que continuará durante todo el fin de semana y mantiene en alerta por posibles crecidas de ríos serranos.

Según explicó a Cadena 3 el meteorólogo Marcelo Madelón, en la ciudad de Córdoba ya se superaron los 110 milímetros acumulados, cuando el promedio histórico para todo el mes es de 65 milímetros. “Estamos al doble de la lluvia y recién es 4 de abril”, remarcó.

Las precipitaciones más intensas se registraron en las zonas serranas, especialmente en las Altas Cumbres, donde cayeron más de 70 milímetros, mientras que en el extremo sur provincial, en Inriville, se superaron los 100 milímetros.

El especialista advirtió que, debido a las lluvias persistentes en las partes altas de las sierras, es muy probable que vuelvan a crecer los ríos durante las próximas horas, por lo que pidió especial precaución en sectores turísticos y ribereños.

Además, señaló que el escenario actual confirma una tendencia prevista para la temporada: un otoño más lluvioso y más cálido de lo habitual.

“Estimábamos un otoño más lluvioso y más cálido y hasta ahora se viene cumpliendo”, indicó.

Qué puede pasar en invierno

Consultado sobre si este nivel de humedad puede influir en el invierno, Madelón explicó que el exceso de agua en el suelo suele moderar las temperaturas mínimas.

“Vamos a recibir el invierno con mucha agua en el suelo, por lo que se supone que las mínimas no van a ser tan bajas como en inviernos secos”, explicó.

También indicó que la influencia de la corriente de El Niño podría derivar en un invierno más húmedo y con mínimas más templadas de lo habitual.