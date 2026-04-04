Intenso temporal dejó avenidas anegadas y destrozos en Buenos Aires

En algunas áreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cayeron hasta 80 milímetros de agua. Escobar, Lomas de Zamora y el aeropuerto de Ezeiza figuraron entre los puntos más afectados.
Durante la noche del viernes, un fuerte temporal afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando importantes daños materiales y alteraciones en servicios clave; entre las 20 y las 22 horas, la región registró una caída de agua estimada entre 50 y 80 milímetros, acompañada por intensas ráfagas de viento.
En diversos municipios, informaron que hubo caída de árboles, ingreso de agua en viviendas y comercios e, incluso, voladuras de techos. Las zonas más comprometidas por el fenómeno meteorológico fueron las localidades de Escobar (zona norte) y Lomas de Zamora (zona sur). Pese a las imágenes y videos que se difundieron en redes sociales sobre la situación, todavía no se difundieron cifras oficiales sobre la cantidad de viviendas o comercios perjudicados.
En un comunicado difundido tras el evento, la Municipalidad de Escobar anunció la movilización de equipos para asistir a la población. “En el marco de alerta amarilla que se dio a conocer a la tarde, una ráfaga de vientos corta en duración pero muy alta en intensidad produjo daños en distintos puntos del partido Escobar”, señalaron.
Por este motivo, el municipio anunció que “durante la noche del viernes y todo el fin de semana equipos estarán trabajando para restablecer tanto la circulación como la limpieza del distrito”. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, en las tareas de asistencia participó el personal de Defensa Civil, Espacios Públicos, Policía Municipal, Guardia Urbana y Tránsito.
Desde la Municipalidad de Lomas de Zamora también emitieron un comunicado para informar sobre la situación en el área. “Cayeron 80 mm. en una hora, lo que llueve en casi todo el mes”, enfatizaron, tras indicar que este tipo de fenómenos se repitió en otras localidades de la provincia a lo largo de la semana.
Inundaciones en zona sur (+ - 70mm en 1 hora).
Destrozos en Escobar debido a la supercelda, arboles y postes de luz caidos, violentas rafagas de viento y granizo mediano.
Siempre hay que tener cuidado con la humedad tropical cuando es desplazada por un importante… pic.twitter.com/MFNzWUwGCa— Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) April 4, 2026
“Están todos los equipos del municipio, Defensa Civil y Bomberos trabajando con los vecinos que necesitan asistencia”, indicaron. Asimismo, pidieron escribir al número de WhatsApp 11 2497-5663, en caso de requerir auxilio.
Por otro lado, también se reportaron filtraciones de agua en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esto generó que algunos de los sectores tuvieran que ser señalizados, para evitar que los pasajeros sufrieran algún tipo de accidente.