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Comenzó la obra de bacheo en accesos clave al Lago de Salto Grande

La intervención se realiza en respuesta al deterioro progresivo de la calzada, causado en gran parte por la circulación de camiones y transporte de cargas pesadas en un camino que no está habilitado para ese tipo de tránsito.

4 de Abril de 2026
Trabajos de bacheo.
Trabajos de bacheo. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

La intervención se realiza en respuesta al deterioro progresivo de la calzada, causado en gran parte por la circulación de camiones y transporte de cargas pesadas en un camino que no está habilitado para ese tipo de tránsito.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) puso en marcha trabajos de bacheo sobre un tramo de aproximadamente 1.200 metros en el camino de la Estación Ayuí, principal vía de acceso a las playas y zonas de camping del Lago de Salto Grande.

 

La intervención se realiza en respuesta al deterioro progresivo de la calzada, causado en gran parte por la circulación de camiones y transporte de cargas pesadas en un camino que no está habilitado para ese tipo de tránsito. Según se recordó, el acceso correspondiente para estos vehículos es la Ruta Nacional 14, aunque la falta de controles ha derivado en su uso indebido para ingresar a obras en el sector.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Desde el organismo señalaron que la decisión de avanzar con estas tareas responde a la importancia estratégica del camino, tanto para el desarrollo turístico como para el uso cotidiano de vecinos y visitantes. En ese sentido, destacaron que se trata de una respuesta concreta a una demanda de la zona, en un ámbito donde confluyen distintas competencias en materia de infraestructura.

 

Asimismo, se informó que en los próximos meses se implementará un plan de intervención integral en conjunto con la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello. Este abordaje tendrá un enfoque estructural y buscará brindar mayor durabilidad a las mejoras, optimizando la calidad del camino.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Finalmente, desde Codesal reafirmaron su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura vial y el desarrollo ordenado del Lago de Salto Grande, al tiempo que remarcaron la importancia del uso responsable de los caminos para preservar su estado y funcionalidad.

Temas:

Ruta bacheo Entre Ríos
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