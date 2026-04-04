River apunta a un central titular de la Selección de Chile para reforzar su defensa

En River comenzó a tomar fuerza una posible incorporación para el próximo mercado de pases y el nombre que aparece en carpeta es el del defensor chileno Guillermo Maripán. El zaguero, actualmente en Torino, podría quedar libre a mitad de año, lo que lo convierte en una opción a evaluar.

La situación contractual del jugador abre una oportunidad para River, que ya habría iniciado contactos preliminares con el entorno del futbolista. Según trascendió desde Europa, el interés cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico.

El central de 31 años es titular habitual en la selección de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Su posible llegada se analiza en función de reforzar una zona donde el equipo ya tiene variantes, pero que podría sufrir modificaciones en el corto plazo.

Un refuerzo en evaluación para la defensa

En River consideran la posibilidad de sumar experiencia en la última línea y Maripán encaja dentro de ese perfil. Su condición de jugador libre a partir de junio es un factor clave en el análisis.

El defensor tiene contrato con Torino hasta mitad de año y, si no se concreta una renovación, quedará en libertad de acción. Esto le permite negociar con otros clubes de cara al segundo semestre.

Guillermo Maripán.

Además, su recorrido en ligas europeas y su presencia en la selección chilena lo posicionan como un futbolista con rodaje internacional.

Contexto del plantel y posibles movimientos

Actualmente, River cuenta con varias alternativas en la zaga central, aunque algunos movimientos podrían modificar ese panorama. En ese sentido, la posible salida de algún defensor es un factor que se tiene en cuenta.

El cuerpo técnico evalúa distintas opciones para fortalecer el plantel de cara a la segunda parte del año. En ese escenario, el nombre de Maripán surge como una posibilidad concreta.

Por ahora, las gestiones se encuentran en una etapa inicial y no hay definiciones cerradas. Sin embargo, el interés refleja la intención de River de anticiparse al mercado y analizar opciones que puedan incorporarse sin costo de transferencia.