 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fútbol

River ajusta tiempos para mejorar el estado del campo antes del partido con Belgrano

Tras los recitales realizados en el estadio, el césped presenta sectores deteriorados y el club acelera tareas de recuperación antes del próximo compromiso como local ante Belgrano.

4 de Abril de 2026
Monumental.
Monumental.

Tras los recitales realizados en el estadio, el césped presenta sectores deteriorados y el club acelera tareas de recuperación antes del próximo compromiso como local ante Belgrano.

El estado del campo de juego genera atención en River, que intensifica tareas para recuperar el césped del Estadio Monumental tras una serie de eventos recientes. El club apunta a mejorar las condiciones antes del próximo partido como local, en un contexto de calendario exigente.

 

Los trabajos se desarrollan en la previa del encuentro frente a Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura, donde el equipo volverá a presentarse en Núñez. Desde la institución reconocen que el terreno no se encuentra en su mejor versión, aunque confían en una evolución progresiva.

 

 

De acuerdo a lo informado, el deterioro del campo responde a la combinación de los recitales realizados en el estadio y las condiciones climáticas de los últimos días. Las lluvias impactaron en la superficie y afectaron principalmente el aspecto visual del césped.

 

Tareas intensivas para recuperar el césped

 

En este escenario, River dispuso un trabajo intensivo por parte del personal encargado del mantenimiento del campo. Las tareas incluyen reacondicionamiento del terreno y mejoras en los sectores más afectados.

 

Si bien el objetivo inmediato es llegar en condiciones aceptables al partido del fin de semana, dentro del club señalan que la recuperación total demandará más tiempo. El proceso se da en paralelo a la competencia oficial, lo que obliga a ajustar los tiempos de intervención, según informó TN.

 

Estadio Monumental.
Estadio Monumental.

 

Además, remarcan que el césped atraviesa una etapa de transición estacional, lo que influye en su recuperación y en el rendimiento del terreno en esta parte del año.

 

El calendario y los próximos partidos

 

Luego del encuentro ante Belgrano, River contará con algunos días sin actividad en condición de local, lo que permitirá continuar con los trabajos de mejora del campo. Ese margen será clave para avanzar en una recuperación más completa.

 

En el corto plazo, el equipo tendrá compromisos importantes tanto a nivel local como internacional, lo que aumenta la necesidad de contar con un campo en buenas condiciones.

 

Por ese motivo, en el club consideran que la evolución del césped no solo responde a una cuestión estética, sino también a un factor relevante para el desarrollo del juego en una etapa determinante de la temporada.

Temas:

River Monumental eventos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso