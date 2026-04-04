River ajusta tiempos para mejorar el estado del campo antes del partido con Belgrano

El estado del campo de juego genera atención en River, que intensifica tareas para recuperar el césped del Estadio Monumental tras una serie de eventos recientes. El club apunta a mejorar las condiciones antes del próximo partido como local, en un contexto de calendario exigente.

Los trabajos se desarrollan en la previa del encuentro frente a Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura, donde el equipo volverá a presentarse en Núñez. Desde la institución reconocen que el terreno no se encuentra en su mejor versión, aunque confían en una evolución progresiva.

De acuerdo a lo informado, el deterioro del campo responde a la combinación de los recitales realizados en el estadio y las condiciones climáticas de los últimos días. Las lluvias impactaron en la superficie y afectaron principalmente el aspecto visual del césped.

Tareas intensivas para recuperar el césped

En este escenario, River dispuso un trabajo intensivo por parte del personal encargado del mantenimiento del campo. Las tareas incluyen reacondicionamiento del terreno y mejoras en los sectores más afectados.

Si bien el objetivo inmediato es llegar en condiciones aceptables al partido del fin de semana, dentro del club señalan que la recuperación total demandará más tiempo. El proceso se da en paralelo a la competencia oficial, lo que obliga a ajustar los tiempos de intervención, según informó TN.

Estadio Monumental.

Además, remarcan que el césped atraviesa una etapa de transición estacional, lo que influye en su recuperación y en el rendimiento del terreno en esta parte del año.

El calendario y los próximos partidos

Luego del encuentro ante Belgrano, River contará con algunos días sin actividad en condición de local, lo que permitirá continuar con los trabajos de mejora del campo. Ese margen será clave para avanzar en una recuperación más completa.

En el corto plazo, el equipo tendrá compromisos importantes tanto a nivel local como internacional, lo que aumenta la necesidad de contar con un campo en buenas condiciones.

Por ese motivo, en el club consideran que la evolución del césped no solo responde a una cuestión estética, sino también a un factor relevante para el desarrollo del juego en una etapa determinante de la temporada.