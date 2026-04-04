Abel Pintos se sorprendió al conocer a su “doble” entrerriano en TV: el divertido momento en vivo

Abel Pintos conoció a un entrerriano idéntico a él en el programa Es mi sueño

Un momento inesperado y cargado de humor se vivió en el programa Es mi sueño cuando el cantante Abel Pintos se encontró cara a cara con un participante que sorprendió a todos por su increíble parecido físico.

Todo ocurrió durante la presentación de Nicolás Zárate, un camionero oriundo de Entre Ríos que subió al escenario para mostrar su talento. Sin embargo, lo que captó la atención del jurado y del público fue el asombroso parecido con el reconocido artista.

Lejos de quedarse en su lugar, Abel Pintos reaccionó de inmediato: se levantó, subió al escenario y abrazó al participante entre risas. “Hermanos”, lanzó en tono humorístico, desatando carcajadas en todo el estudio. Incluso propuso recrear el popular meme de Spider-Man señalándose entre sí, lo que terminó de sellar el momento viral.

“Somos separados al nacer”, bromeó el cantante, mientras observaba los rasgos similares. En la misma línea, agregó: “Yo creo que uno de los dos es producto de la inteligencia artificial del otro”, manteniendo el clima distendido.

El resto del jurado también se sumó al juego. Jimena Barón no dudó en afirmar entre risas que “son hermanos”, mientras que Carlos Baute aportó una mirada más técnica al señalar que, si bien el parecido físico era notable, existían diferencias en el registro vocal.

Más allá del momento humorístico, Baute también destacó el trabajo de Zárate como camionero, resaltando la importancia de esa labor para la sociedad.

El programa, que se caracteriza por combinar emoción y entretenimiento, volvió a ofrecer otra escena memorable en la misma jornada. En otro tramo, una participante expresó su admiración por Abel Pintos, generando un momento cargado de emoción que culminó con un abrazo del artista.

Entre risas, sorpresas y momentos conmovedores, el ciclo reafirma su estilo de cercanía y espontaneidad, donde tanto el talento como las historias personales logran conectar con el público.