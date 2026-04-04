Homenajearán a Miguel Ángel Russo en Rosario: colocarán una placa en un hospital

El homenaje se llevará a cabo el próximo 9 de abril en el Hospital Vilela

A seis meses del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la ciudad de Rosario le rendirá un homenaje especial que destacará su costado más humano y solidario. El reconocimiento se realizará en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde el exentrenador solía visitar a pacientes oncológicos.

La iniciativa contempla la colocación de una placa en la guardia del hospital con la frase que marcó su vida: “Todo se cura con amor”, palabras que Russo popularizó durante su etapa como entrenador en Colombia, mientras atravesaba un tratamiento contra el cáncer, publicó La Capital.

El homenaje se llevará a cabo el próximo 9 de abril, fecha en la que el exdirector técnico habría cumplido 70 años. La actividad es impulsada por la Asociación Civil Sol del Sur, en conjunto con la Secretaría de Salud Pública local y autoridades del hospital.

Más allá de sus logros deportivos, Russo dejó una huella profunda por su compromiso con causas solidarias. Durante años, visitó el hospital rosarino, compartió tiempo con niños internados y acompañó a sus familias, muchas veces de manera discreta y alejada de la exposición mediática.

Del acto participarán familiares del exentrenador, entre ellos su esposa y sus hijos, además de representantes de la asociación organizadora. También se sumarán excombatientes de Malvinas vinculados a Rosario Central y se realizarán actividades recreativas para los pacientes, como shows de magos y payasos.

Según explicaron los organizadores, la jornada incluirá la entrega de meriendas a los niños internados, en un intento de replicar el espíritu solidario que caracterizaba a Russo. “El homenaje es por su compromiso humano, por su presencia y por el amor que transmitía”, destacaron.

La elección del hospital no es casual: allí, el exentrenador construyó un vínculo cercano con pacientes y personal de salud, dejando un recuerdo imborrable que ahora será inmortalizado con esta placa.

De esta manera, Rosario recordará a una de sus figuras más queridas no solo por su trayectoria en el fútbol, sino también por su empatía, su compromiso social y su mensaje de esperanza.