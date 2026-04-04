Leonel Pernía logró su 2ª “pole” consecutiva en Clase 3 del TN en Rosario con un Honda Civic sin lastre, superando a Agustín Canapino y a Julián Santero en una clasificación multimarca.
Leonel Pernía (Honda Civic) fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN) en el autódromo de Rosario, correspondiente a la 3ª fecha del Campeonato 2026. El piloto tandilense consiguió su 13ª “pole position” en la categoría y su 2ª consecutiva, superando por apenas 0s019 a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze). Julián Santero, estrenando el VW Virtus, completó el podio con una destacada 3ª posición, consolidando un “top 3” multimarca.
En su primer intento, Pernía quedó a 0s021 de Canapino, pero en la segunda vuelta mejoró su registro a 1m42s728, suficiente para quedarse con la “pole” y establecer un nuevo récord en el circuito de 4.000 metros. “Estoy muy feliz. Es impresionante el trabajo del equipo y tengo un motorazo. Este Honda tiene un valor especial para mí”, destacó el piloto tras su performance.
Canapino, que corrió con 30 kilos de lastre, señaló la dificultad de la clasificación: “Con el peso que tenemos, es un buen resultado. La pista cambió respecto del entrenamiento, pero intentaremos sumar puntos y descontarle a Chapur”. Por su parte, Santero debutó con el VW Virtus del GR Competición mostrando un gran nivel para ubicarse en el “top 3”.
Resultados y desempeño de la Clase 3
Detrás de los líderes, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) clasificó 4º a 0s275, mientras que Antonino García (Ford Focus) y Facundo Ardusso (Toyota Corolla) lograron su mejor registro del año al situarse 5º y 6º, respectivamente. De esta manera, cinco de las seis marcas presentes en la Clase 3 estuvieron entre los seis primeros puestos, dejando a Citroën como la única marca fuera del grupo de punta.
La clasificación de Rosario evidenció la competitividad de la categoría y la paridad entre los principales protagonistas, con diferencias mínimas que prometen emoción de cara a las series y finales. La estrategia en los autos sin lastre y la gestión de los neumáticos fueron determinantes para los tiempos finales, explicó Campeones.
Próximas series en Rosario
Mañana se disputarán las series de la Clase 3, con recorridos de seis vueltas y cinco cronometradas. La primera serie largará a las 11:20 con Pernía y Barrio en la primera fila; la segunda a las 11:45 con Canapino y García; y la tercera a las 12:10 con Santero y Ardusso en las mejores posiciones de partida.