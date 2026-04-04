La romántica foto de Ian Lucas con Sofi Gonet sorprende a sus fans

Ian Lucas volvió a llamar la atención en redes al publicar una romántica foto con Sofi Gonet, despertando especulaciones sobre su relación tras el escándalo con Evangelina Anderson.
Ian Lucas sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una romántica foto junto a Sofi Gonet, conocida como “La Reini”. En la imagen, ambos se muestran abrazados y sonrientes, acompañados por un corazón blanco que despertó rumores sobre si hay algo más que una amistad entre ellos. La publicación llega días después del polémico descargo del influencer contra Evangelina Anderson, que lo mantuvo en el centro de la atención mediática.
Hace apenas dos semanas, Ian Lucas había avivado las especulaciones durante su paso por el programa Los Mernoskettis, donde participó en el juego “verdad o chupi”. Ante la pregunta de Fede Vigevani sobre si estaba involucrado con la finalista de MasterChef Celebrity, respondió: “Sí, unos besos le doy. Para joder, bol..., un ratito. Porque me llevo bien”, frase que rápidamente se viralizó y generó múltiples interpretaciones sobre la relación entre ambos.
La imagen publicada en sus historias de Instagram consolidó los rumores. Los seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios y emojis, analizando cada detalle del gesto romántico que acompañaba la foto. La publicación se viralizó y volvió a posicionar a Ian Lucas como tendencia en redes sociales, mientras los fans especulan sobre el futuro del vínculo con Sofi Gonet.
El contexto del escándalo con Evangelina Anderson
El reciente escándalo que involucró a Ian Lucas y Evangelina Anderson puso al influencer en el centro de la polémica, con mensajes y descargos que se viralizaron rápidamente. Sin embargo, su nueva publicación con Gonet parece desplazar momentáneamente la atención hacia otro frente, enfocando la mirada de los usuarios en la posible relación sentimental entre ambos, publicó Revista Caras.
Sofi Gonet y Lucas compartieron pantalla en Telefe durante casi un año, lo que generó cercanía entre ellos y, según los seguidores, química que ahora se interpreta como romántica. La combinación de esta relación laboral previa y los gestos recientes en redes sociales alimentan las especulaciones.