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"Esta es tu posibilidad de ser millonaria”: audios del caso $LIBRA revelan vínculo de los Novelli con el poder

Peritajes judiciales exponen chats y audios donde Mauricio Novelli incentiva a su hermana con promesas millonarias en la previa del lanzamiento de la criptomoneda promocionada por Javier Milei.

4 de Abril de 2026
Audios exponen las presiones de los hermanos Novelli en la causa $LIBRA
Audios exponen las presiones de los hermanos Novelli en la causa $LIBRA

Peritajes judiciales exponen chats y audios donde Mauricio Novelli incentiva a su hermana con promesas millonarias en la previa del lanzamiento de la criptomoneda promocionada por Javier Milei.

La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la incorporación de audios y conversaciones privadas entre Mauricio Novelli y su hermana, María Pía Novelli, que revelan el clima de euforia, presión interna y expectativas económicas previas al lanzamiento del token.

El material, obtenido a partir de peritajes informáticos sobre dispositivos secuestrados, forma parte del expediente que investiga una posible maniobra fraudulenta vinculada a la criptomoneda promocionada públicamente por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025.

En uno de los audios más relevantes, Mauricio Novelli impulsa a su hermana con una promesa directa: asegura que el proyecto representaba una oportunidad única para alcanzar riqueza. “Esta es tu posibilidad de ser millonaria”, insiste, en un mensaje que combina entusiasmo con exigencia personal. En otro intercambio, el tono cambia y se vuelve más duro: la califica como un “pasivo” dentro de la empresa y cuestiona su rendimiento.

Los audios, fechados entre diciembre de 2024 —dos meses antes del lanzamiento—, no hacen referencia explícita a $LIBRA, pero sí reflejan el contexto interno de trabajo, las ambiciones del grupo y la presión por capitalizar una oportunidad que consideraban excepcional.

Según los peritos del Ministerio Público Fiscal, parte del contenido de las conversaciones fue eliminado, lo que dificulta reconstruir completamente el intercambio. Sin embargo, los registros recuperados también incluyen comunicaciones con actores clave del ecosistema cripto internacional, como Hayden Mark Davis y Julian Peh.

La causa judicial investiga el lanzamiento y posterior desplome del token $LIBRA, que registró una suba abrupta seguida de una caída pronunciada en pocas horas. Este comportamiento, junto con la concentración de activos en pocas manos, despertó sospechas sobre un posible esquema fraudulento que habría generado pérdidas millonarias a inversores.

En los audios, Novelli también hace referencia a contactos con lo que describe como la “máxima cúspide” del poder político, en alusión al entorno presidencial. En paralelo, registros incorporados al expediente indican que mantuvo comunicaciones intensas —al menos 38 contactos en pocos días— con figuras del círculo cercano al mandatario, incluyendo a su hermana, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo.

Otro elemento bajo análisis judicial es el movimiento en cajas de seguridad vinculadas a la familia Novelli en una entidad bancaria, antes y después del lanzamiento de la criptomoneda. Si bien no hay constancia del contenido, las cajas fueron encontradas vacías cuando la Justicia ordenó su apertura.

El expediente, que tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y con la investigación impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, busca determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y si existieron delitos como estafa o lavado de dinero.

 

Mientras avanza la causa, los audios entre los hermanos Novelli aportan una mirada íntima sobre el funcionamiento del grupo: un entorno atravesado por expectativas de ganancias extraordinarias, presión interna y una fuerte conexión entre negocios privados y figuras del poder político.

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