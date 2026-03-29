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Política

Causa $LIBRA: la situación de Novelli se agrava y podría ser detenido

En el caso $LIBRA, la situación de Novelli continúa agravándose mientras la Justicia profundiza la investigación y analiza un posible pedido de detención.

29 de Marzo de 2026
Novelli y Milei.
Novelli y Milei. Foto: (Archivo).

En el caso $LIBRA, la situación de Novelli continúa agravándose mientras la Justicia profundiza la investigación y analiza un posible pedido de detención.

El caso $LIBRA suma nuevos elementos que complican la situación de Mauricio Novelli, quien permanece bajo la lupa judicial en el marco de la presunta estafa con criptomonedas. El fiscal Eduardo Taiano evalúa por estas horas avanzar con un pedido de detención, tras los resultados de peritajes que revelaron comunicaciones y documentación comprometedora.

 

 

La investigación, que se encuentra en plena etapa de análisis probatorio, apunta a reconstruir el circuito del dinero y determinar posibles vínculos entre la maniobra financiera y actores del ámbito político. En este contexto, la Justicia no descarta solicitar la prisión preventiva del empresario en los próximos días.

 

El avance de la causa también se da en paralelo a nuevas medidas judiciales que buscan esclarecer el rol de cada uno de los involucrados y el alcance de la operatoria vinculada al lanzamiento y caída del memecoin.

 

Peritajes clave y comunicaciones comprometedoras

 

Uno de los elementos centrales de la investigación surge de los informes elaborados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que analizó los dispositivos electrónicos de Novelli. Allí se detectaron más de 35 comunicaciones con allegados al Gobierno Nacional durante el 14 de febrero de 2025, fecha en la que se produjo el lanzamiento y colapso de $LIBRA.

 

Mauricio Novelli podr&iacute;a ser detenido.
Mauricio Novelli podría ser detenido.

 

Además, los peritos identificaron un supuesto borrador de acuerdo confidencial que menciona pagos por 5 millones de dólares y que involucraría al presidente Javier Milei. El documento, redactado en inglés y fechado el 11 de febrero, detalla un esquema de tres desembolsos vinculados a acciones específicas, como publicaciones en redes sociales y la firma de contratos.

 

Estos hallazgos generaron fuertes contradicciones con la versión inicial brindada por el mandatario respecto a su participación en la promoción del proyecto, lo que añade un componente político a la causa judicial.

 

La investigación se profundiza y crece la presión judicial

 

A partir de estos elementos, se espera que durante abril la causa tenga nuevos avances significativos. Los chats y audios recuperados sugieren la existencia de un vínculo previo entre Novelli y sectores cercanos al poder, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria planificada con antelación.

 

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ya rechazó planteos presentados por la defensa del empresario para levantar embargos, consolidando así el frente judicial en su contra. Esta decisión marca un endurecimiento en la postura de los tribunales frente al caso.

Temas:

Mauricio Novelli $LIBRA Javier MIlei
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