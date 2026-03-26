Caso $Libra: Novelli pidió anular el peritaje de su celular

En el caso $Libra, Mauricio Novelli solicitó invalidar el análisis técnico de su celular por presuntas irregularidades y pidió una auditoría externa.
En el caso $Libra, el empresario Mauricio Novelli solicitó este jueves la nulidad del análisis técnico realizado sobre su teléfono celular, al denunciar presuntas irregularidades durante el procedimiento. La medida se da en el marco de la investigación por la criptoestafa que tomó relevancia nacional tras su difusión en redes sociales.
A través de su abogado defensor, Daniel Rubinovich, Novelli argumentó que el peritaje presenta “accesos indebidos” y “fallas graves”, lo que comprometería la validez de las pruebas obtenidas. En este sentido, también exigió la realización de una auditoría externa que garantice la transparencia del proceso.
El planteo apunta directamente contra el informe elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo encargado del análisis del dispositivo, cuyo contenido ahora es puesto en duda por la defensa.
Sospechas sobre manipulación de la evidencia
El pedido de nulidad se apoya en una resolución administrativa identificada como PER 171/2026, que, según la defensa, habría confirmado irregularidades en el manejo del material. Puntualmente, se señala que existieron “accesos indebidos” por parte de personal técnico.
De acuerdo al escrito presentado, un agente habría ingresado a archivos específicos del celular, los habría duplicado y almacenado en su computadora sin justificación, lo que generó sospechas sobre una posible manipulación de la evidencia.
En esa línea, Rubinovich sostuvo que “la integridad, autenticidad y trazabilidad” del material analizado quedó comprometida, lo que pone en duda la rigurosidad del procedimiento y el resguardo de la información recolectada.
Cuestionamientos al alcance del peritaje
Otro de los puntos señalados por la defensa tiene que ver con el volumen y el alcance del análisis realizado por la DATIP. Según indicaron, se trabajó sobre un total de 812 gigas de información que, a criterio del empresario, debían haber estado bajo controles estrictos.
Sin embargo, Novelli denunció que dichos controles no se cumplieron y que se produjo una intromisión en su vida privada. En ese sentido, cuestionó que se haya realizado “una exploración general” del contenido del dispositivo.
Además, la defensa afirmó que se incorporaron chats y archivos que no guardan relación con el objeto de la investigación, lo que habría derivado en un informe más extenso de lo necesario y, según su postura, jurídicamente inválido.
Pedido de auditoría y definición judicial
Frente a este escenario, Novelli no solo solicitó la nulidad total del peritaje, sino también la intervención de un auditor externo que permita revisar el procedimiento y evitar posibles filtraciones de información sensible, según Noticias Argentinas.
El empresario ratificó que el material obtenido carece de validez legal y no debería ser utilizado como prueba en el marco de la causa. Ahora será la Justicia la encargada de evaluar los planteos de la defensa y definir si corresponde o no invalidar el análisis.
El desarrollo de este nuevo capítulo en el caso $Libra podría tener impacto directo en el rumbo de la investigación, especialmente si se determina que existieron irregularidades en el tratamiento de la evidencia digital.