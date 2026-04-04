Colapsó una rueda de la fortuna en India con 80 personas a bordo y hubo varios niños heridos

Un grave accidente sacudió una feria en el estado de Uttar Pradesh, en India, cuando una rueda de la fortuna colapsó con cerca de 80 personas a bordo, dejando decenas de heridos y escenas de pánico que quedaron registradas en video.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 1ro de abril durante la celebración de la Bhaisaha Mela, un evento tradicional muy concurrido, donde una estructura de aproximadamente 18 metros de altura se desplomó repentinamente mientras estaba en funcionamiento.

Según reportes preliminares, la atracción apenas había completado un par de vueltas cuando una aparente falla estructural provocó el colapso. Testigos captaron el momento exacto en que la estructura cede y cae violentamente al suelo, generando desesperación entre los presentes.

🚨 Tragic : Swing ride collapse at Bhaisaha Mela in Kushinagar, Uttar Pradesh Shocking : A 60-foot swing ride suddenly collapsed mid-operation late Wednesday night while carrying nearly 80 people. Around 30–40 people, including women and children, were injured — some in… pic.twitter.com/CYKDPsqHJL — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) April 4, 2026

Como consecuencia del impacto, entre 30 y 40 personas resultaron heridas, incluyendo una importante cantidad de mujeres y niños. Equipos de emergencia y asistentes de la feria actuaron rápidamente para rescatar a los pasajeros atrapados entre los restos del juego mecánico.

Aunque hasta el momento no se registraron víctimas fatales, varias de las personas hospitalizadas se encuentran en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las principales hipótesis se analizan posibles fallas en el mantenimiento de la estructura o un exceso de carga en la atracción.

El episodio generó conmoción en la región y volvió a poner en debate las condiciones de seguridad en ferias y parques de diversiones, especialmente en eventos masivos donde este tipo de atracciones concentra gran cantidad de público.