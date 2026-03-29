Dos entrerrianos lograron puntaje perfecto en un programa de televisión y emocionaron al jurado

Los jóvenes artistas de Concordia, Santiago Borda y Luz Izaguirre, se destacaron en la televisión nacional al alcanzar la puntuación perfecta en el programa “Es mi sueño”, emitido por El Trece. Con una actuación que conmovió al jurado, se convirtieron en el primer dúo en lograr este reconocimiento en el ciclo.

Durante su presentación, interpretaron “Fuiste Tú” de Ricardo Arjona y recibieron la aprobación total de los cuatro jurados: Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Carlos Baute. El conductor Guido Kaczka incluso los bautizó como “el dúo del 100%”, marcando un hito dentro del programa, publicó Diario Río Uruguay.

Los participantes contaron que se conocen desde hace más de 13 años y que su vínculo trasciende lo musical: “Somos de Concordia, Entre Ríos, y hoy somos como hermanos”, expresaron antes de subir al escenario.

La devolución del jurado fue unánime en elogios. Abel Pintos destacó la conexión artística entre ambos y la armonía lograda en escena, mientras que La Mona Jiménez remarcó el impacto que generaron en el público. Por su parte, Carlos Baute aseguró que la interpretación le erizó la piel, y Jimena Barón valoró especialmente el vínculo y la complicidad que transmitieron durante la actuación.

El desempeño de Santiago y Luz no solo rompió la llamada “maldición del dúo” mencionada previamente en el programa, sino que también los posicionó como una de las grandes revelaciones del certamen.