El paranaense Julián Serrano sufrió un violento robo: “Me dijeron ‘dame el celular o te mato’”

El paranaense Julián Serrano relató en sus redes sociales el violento robo que sufrió mientras circulaba en auto por el barrio porteño de Parque Patricios. A través de un video publicado en TikTok, el influencer detalló cómo delincuentes lo interceptaron, le rompieron el vidrio del vehículo y lo obligaron a entregar su celular.

El episodio ocurrió cuando Julián Serrano se dirigía a jugar al fútbol con amigos. Según explicó, quedó detenido detrás de un camión de basura en una calle con varios contenedores, situación que lo dejó sin margen de maniobra ante lo que sucedería segundos después.

En ese contexto, advirtió la presencia de dos jóvenes que le generaron desconfianza. “Mi sentido arácnido me decía que algo raro pasaba”, contó en su relato, anticipando lo que ocurriría instantes más tarde.

El momento del robo y la amenaza

Según narró, uno de los delincuentes se acercó al vehículo, rompió el vidrio y lo amenazó directamente para exigirle sus pertenencias. “Dame el celular o te mato”, recordó Serrano sobre el momento más tenso del episodio.

Ante esa situación, decidió no resistirse y entregó el teléfono. El asaltante escapó rápidamente a pie, mientras un cómplice lo esperaba en una moto para facilitar la huida del lugar.

@julianserrano7 video muy particular el de hoy.. jaj esto me pasó ayer ♬ sonido original - Julian Serrano

El influencer explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que priorizó su integridad física frente a la violencia del ataque. Tras el robo, intentó continuar con su plan de ir a jugar al fútbol, aunque el contexto ya era completamente distinto.

Desorientación y ayuda para regresar

Luego del hecho, Julián Serrano relató que al llegar al lugar donde se iba a encontrar con sus amigos, no había nadie, lo que profundizó el desconcierto. A eso se sumó otra situación incómoda cuando intentó recuperar el dinero de un estacionamiento y se lo negaron.

Sin celular ni GPS, tuvo dificultades para orientarse y terminó desviándose hacia la zona de Ezeiza. En ese marco, destacó la ayuda de un taxista que lo acompañó durante el trayecto. “Emprendimos una aventura”, expresó sobre ese momento.

Finalmente, logró regresar a su casa y consultó con un médico para descartar lesiones por los vidrios rotos. “Por suerte no pasó a mayores”, aseguró. Aunque el seguro cubrirá los daños materiales, decidió compartir su experiencia para advertir sobre este tipo de hechos y la importancia de mantenerse alerta.