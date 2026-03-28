Sofía Gonet habló sin filtros sobre su cuerpo y negó reconciliación con su ex

Sofía Gonet se refirió a los mandatos de belleza, su postura sobre la depilación y desmintió rumores de un acercamiento con Homero Pettinato.
Sofía Gonet “la Reini” volvió a quedar en el centro de la escena tras brindar declaraciones en televisión donde se refirió a su postura frente a los mandatos de belleza y su vida personal. La influencer participó del programa “A la Barbarossa”, donde abordó temas vinculados a su imagen, sus decisiones personales y su situación sentimental.
Durante la entrevista, Gonet se expresó con claridad sobre su relación con la estética y remarcó que sus decisiones están basadas en su propia comodidad. “No, yo no me depilo. No me gusta que me toquen. No, no me gusta hacerme la depilación”, sostuvo al ser consultada sobre el tema.
Además, fue contundente al referirse a posibles exigencias externas: “No, jamás, jamás. Yo creo que no se animan a pedirme nada a mí a estas alturas”.
Decisiones personales y libertad
La influencer también explicó que sus elecciones no responden a expectativas ajenas. “Yo a veces estoy depilada y a veces no, pero depende de mí”, afirmó, y agregó: “A veces me depilo si tengo ganas, pero depende cómo me siento yo, no por la otra persona”.
En ese sentido, remarcó que sus decisiones están vinculadas exclusivamente a su bienestar personal, sin condicionamientos externos ni presiones sociales.
Qué dijo sobre su relación con Pettinato
Por otro lado, Gonet se refirió a los rumores que indicaban una posible reconciliación con Homero Pettinato, luego de coincidir en la costa durante un fin de semana largo.
Al respecto, desmintió de manera categórica cualquier acercamiento. “Yo no tengo idea de qué él hace con su vida, de dónde está”, afirmó, y aseguró que la última vez que lo vio fue “como cuatro meses atrás”.
Consultada sobre las versiones que circularon en redes y medios, la influencer restó importancia a los trascendidos y aclaró que no mantiene vínculo actual con el humorista.