Video: difundieron imágenes del accidente que protagonizó Barby Franco en la ruta

Se conocieron nuevas imágenes del accidente que protagonizó Barby Franco en la Ruta 3, en un hecho ocurrido el viernes y que es investigado por la Justicia para determinar responsabilidades.

El siniestro vial involucró a tres vehículos y se produjo a la altura del kilómetro 69, en la zona de Cañuelas. Según las primeras reconstrucciones, el episodio se originó cuando una camioneta circuló en contramano.

De acuerdo a la información oficial, Barby Franco conducía su vehículo junto a su hija y otra acompañante cuando debió realizar una maniobra brusca para evitar el impacto frontal.

Como consecuencia de esa frenada, otros dos vehículos que circulaban detrás no lograron detenerse a tiempo y colisionaron contra el automóvil.

Cómo fue el accidente

Las imágenes difundidas en las últimas horas fueron registradas por el sistema de cámaras del vehículo en el que se trasladaba Barby Franco, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia.

En los registros se observa el momento en que una camioneta se cruza de carril y obliga a una maniobra de emergencia, lo que deriva en el choque múltiple.

🚨 UN CRIMINAL SE CRUZÓ DE CARRIL EN PLENA RUTA Y GENERÓ UN CHOQUE EN CADENA CON BARBIE FRANCO COMO VÍCTIMA - Fue en Cañuelas. - También viajaba una de las hijas de Fernando Burlando. - El hombre de la camioneta fue detenido luego. pic.twitter.com/NNq9umZc5p — Vía Szeta (@mauroszeta) April 3, 2026

Tras el impacto, el conductor señalado como responsable se retiró del lugar, lo que dio inicio a una investigación judicial.

Según se informó, el vehículo involucrado fue identificado y el conductor quedó bajo investigación.

Estado de los involucrados

En el hecho no se registraron heridos de gravedad. Barby Franco y su hija resultaron ilesas, mientras que una de las personas involucradas sufrió lesiones leves.

Los servicios de emergencia asistieron a los ocupantes de los vehículos en el lugar, sin necesidad de traslados de urgencia.