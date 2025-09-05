Posó con una microbikini rayada desde una playa paradisíaca

Barby Franco volvió a sorprender a sus seguidores con una producción fotográfica desde la playa, donde desplegó estilo y frescura en cada postal. La modelo y mediática eligió un look que no solo marcó tendencia en la jornada, sino que además se perfila como un adelanto de lo que se verá en la próxima temporada.
La pieza central de su elección fue una microbikini rayada en blanco y azul marino, un diseño navy que ya es considerado un clásico infaltable en cualquier guardarropa de playa. Tal como suele ocurrir con este estilo marinero, la apuesta reafirma su vigencia para los meses de calor que se aproximan.
El conjunto cuenta con un corpiño de breteles anchos anudados en los hombros en forma de moño, que aportan un aire femenino y romántico. La bombacha, por su parte, es colaless y con tiras regulables a los costados, un diseño que combina sensualidad y comodidad.
Accesorios y detalles de un look de alto verano
Además de la bikini, Barby Franco supo darle un giro personal y distintivo a su outfit a través de los accesorios. Como complemento, eligió un bodychain de caracoles en tono natural y cadenas doradas que rodean la cintura, una apuesta que realza la silueta y aporta un toque bohemio.
La propuesta se completó con una pulsera a juego, sumando más brillo a su look de alto verano. Estos detalles transformaron un conjunto clásico en una propuesta cargada de personalidad y estilo, perfecta para destacar tanto en la playa como en cualquier entorno de relax.
En algunas de las postales que compartió, la modelo se mostró disfrutando de la puesta del sol en el mar, una escena que transmitió calma y conexión con la naturaleza. En otras, posó junto a su hija Sarah Burlando, quien heredó la frescura de su madre y se robó las miradas de los seguidores.
Un dúo encantador en redes sociales
Las imágenes madre e hija tuvieron gran repercusión en Instagram, donde Barby Franco suele compartir momentos de su día a día con Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando. En esta oportunidad, ambas lucieron un peinado idéntico: un look tirante con dos rodetes altos, un detalle que reflejó complicidad y ternura en cada fotografía.
La publicación rápidamente acumuló miles de likes y comentarios, con seguidores que destacaron tanto el estilo de la modelo como la simpatía de su pequeña hija. La conexión entre ambas se convirtió en uno de los puntos más celebrados de la producción.
Para cerrar su propuesta de alto verano, Barby apostó por un accesorio que nunca pasa de moda: gafas de sol negras. Este detalle completó un look donde nada quedó librado al azar.