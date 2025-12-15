Día Mundial del Otaku: qué significa y por qué se celebra cada 15 de diciembre

REDACCIÓN ELONCE
Cada 15 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Otaku, una celebración que, si bien no cuenta con reconocimiento oficial, se encuentra ampliamente instalada en redes sociales y comunidades digitales. Año tras año, miles de publicaciones rinden homenaje a quienes sienten una profunda afinidad por la cultura japonesa, en especial por el anime, el manga y otras expresiones vinculadas a ese universo cultural.
La efeméride se fue consolidando con el paso del tiempo gracias a la expansión global de estas manifestaciones culturales, que dejaron de ser un fenómeno de nicho para convertirse en un movimiento con presencia transversal en distintas generaciones. En la actualidad, la celebración se replica en numerosos países y se expresa a través de encuentros, publicaciones temáticas, ilustraciones y producciones audiovisuales.
Qué es un otaku y qué aficiones lo identifican
El término otaku se utiliza para describir a una persona con intereses marcados en el manga y el anime, aunque su significado se amplió con el tiempo. También suele incluir a quienes practican cosplay, una actividad que consiste en caracterizarse como personajes de series animadas, historietas japonesas, videojuegos o películas, mediante vestuarios y accesorios elaborados.
En este sentido, el concepto abarca a personas que participan activamente de convenciones, eventos temáticos y comunidades online, donde comparten producciones, opiniones y conocimientos sobre sus obras favoritas. La cultura otaku se vincula además con el consumo de música japonesa, videojuegos, novelas gráficas y distintos productos derivados.
El origen y el sentido peyorativo del término
En Japón, sin embargo, la palabra otaku tiene una connotación diferente a la que suele dársele en Occidente. De manera popular, se utiliza para señalar a personas con aficiones consideradas obsesivas, alejadas de los parámetros sociales tradicionales. Este matiz peyorativo se consolidó a partir de la definición moderna del término, difundida por Akio Nakamori en la revista Manga Burikko en 1973.
Con el paso de los años, el significado fue resignificado fuera de Japón y adoptado con orgullo por quienes se identifican con estas expresiones culturales. En ese contexto, el Día Mundial del Otaku se transformó en una oportunidad para reivindicar la diversidad de intereses y la expansión global de la cultura japonesa, que hoy ocupa un lugar destacado en el entretenimiento y la identidad juvenil.