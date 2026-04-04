Cuánto gana un gendarme en abril de 2026 tras el bono confirmado

Cuánto gana un gendarme en abril de 2026 es una de las preguntas clave tras la confirmación de bonos extraordinarios que impactan de forma directa en los ingresos del personal de la fuerza.
Cuánto gana un gendarme en abril de 2026 se convirtió en un tema central luego de la oficialización de un refuerzo económico excepcional dispuesto por el Gobierno nacional. A través del Decreto 216/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció el pago de dos bonos extraordinarios que alcanzan a todo el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, así como a otras fuerzas federales.
La medida llega en un contexto donde los salarios del sector no registran actualizaciones desde noviembre de 2025. Por este motivo, los pagos adicionales representan un alivio significativo, aunque de carácter transitorio, ya que no se incorporan al haber mensual habitual ni modifican la estructura salarial vigente.
En términos concretos, los gendarmes perciben durante abril un ingreso mayor gracias a la combinación de una suma fija y otra variable, dependiendo del rango jerárquico dentro de la institución.
Bonos extraordinarios: cómo se componen los ingresos
El esquema dispuesto contempla, en primer lugar, un bono fijo de $40.000 para todo el personal, sin distinción de grado. Este monto es no remunerativo y no bonificable, lo que implica que no impacta en adicionales ni en futuros cálculos salariales.
A este se suma un segundo bono variable que depende del cargo. Los rangos superiores, como comandante principal, comandante y segundo comandante, reciben $100.000 adicionales, mientras que otros escalafones intermedios y operativos pueden alcanzar cifras más elevadas.
Por ejemplo, los subalféreces, sargentos, cabos y gendarmes de menor rango reciben hasta $300.000, lo que representa el monto variable más alto dentro de la escala. En tanto, suboficiales mayores y principales acceden a $200.000, y otros rangos como sargento primero o alférez perciben alrededor de $250.000.
Salarios base sin cambios y montos finales
Más allá de los bonos, los salarios base permanecen sin modificaciones. Actualmente, un comandante general percibe más de $2,6 millones, mientras que un comandante ronda los $1,7 millones. En los rangos medios, un primer alférez supera el millón doscientos mil pesos, y un subalférez se ubica cerca del millón.
En la base de la pirámide salarial, un gendarme cobra alrededor de $783.000, un cabo supera los $860.000 y un sargento se ubica por encima del millón de pesos. Estos valores constituyen el ingreso habitual sin contemplar adicionales extraordinarios.
Al sumar los bonos de abril, el ingreso total experimenta un incremento significativo. En algunos casos, especialmente en rangos bajos con el bono variable más alto, el aumento puede representar una mejora considerable en el poder adquisitivo durante este mes.
Alcance de la medida y condiciones de ingreso
El beneficio no solo alcanza al personal en actividad, sino también a los alumnos de la fuerza y a integrantes de otras fuerzas de seguridad federales incluidos en el decreto. Se trata de una política de carácter excepcional y por única vez.