Chofer de auto de aplicación estafaba a adultos mayores con pagos por trasferencias: la maniobra

REDACCIÓN ELONCE
Elonce supo que un hombre fue detenido en Cerrito, tras ser acusado de estafar a adultos mayores mediante transferencias digitales. Utilizaba su trabajo como chofer de una aplicación para manipular los celulares de las víctimas.
La estafa a adultos mayores con transferencias en Entre Ríos derivó en la detención de un hombre de 35 años en Cerrito, quien se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes y aprovechaba su actividad para engañar a sus pasajeros.
El procedimiento fue llevado adelante por la División de Delitos Económicos en el marco de una investigación judicial por estafa, que incluyó allanamientos en jurisdicción de comisaría Séptima y en la localidad de Cerrito.
Según se informó, el sospechoso solicitaba a los pasajeros, en su mayoría adultos mayores, que abonaran el viaje mediante transferencias electrónicas, instancia en la que intervenía directamente en la manipulación de los dispositivos móviles.
Maniobras durante los viajes
De acuerdo a la investigación, el acusado “ayudaba a manipular los celulares” de las víctimas, momento en el cual realizaba maniobras no autorizadas que derivaban en perjuicios económicos.
El vehículo utilizado para concretar estas maniobras era un Renault Clio, que funcionaba como auto de alquiler dentro de una aplicación de transporte. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron dicho vehículo, un teléfono celular, un chip y una réplica de arma de fuego.
En el lugar también se concretó la aprehensión del sospechoso, quien ofreció resistencia al procedimiento judicial. “Arremetió contra el personal policial en forma violenta”, indicaron fuentes del caso.
Incumplimiento de medidas y causas en curso
Además de la causa por estafa, las autoridades constataron que el detenido incumplía medidas restrictivas vigentes en el marco de una causa por violencia de género. Por este motivo, la intervención judicial incluyó tanto la investigación por delitos económicos como por el incumplimiento de disposiciones judiciales.
Desde la fiscalía especializada señalaron que las actuaciones se llevaron adelante conforme a los lineamientos establecidos para ambos procesos. El caso continúa en etapa de investigación, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la identificación de posibles víctimas.