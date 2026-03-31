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Paraná A partir de este miércoles

Transporte urbano de Paraná: en abril, se readecua el recorrido de la línea P2

Se estableció la ampliación del recorrido de la línea P2 Aeropuerto-Plaza Alberdi-Centro. Los cambios se implementarán a partir de este miércoles. La optimización del recorrido se da en el marco de un trabajo conjunto entre el municipio de Paraná y vecinales.

31 de Marzo de 2026
Cambio de recorrido de una línea.
Cambio de recorrido de una línea. Foto: (MdP).

Se estableció la ampliación del recorrido de la línea P2 Aeropuerto-Plaza Alberdi-Centro. Los cambios se implementarán a partir de este miércoles. La optimización del recorrido se da en el marco de un trabajo conjunto entre el municipio de Paraná y vecinales.

Desde la Municipalidad de Paraná se continúa trabajando mancomunadamente con las vecinales para el fortalecimiento y optimización del servicio de transporte urbano de pasajeros.

En ese sentido se estableció la ampliación del recorrido de la línea P2 Aeropuerto-Plaza Alberdi-Centro. Desde ahora el servicio llegará hasta calle Laprida (Casa de Gobierno) y comenzará el regreso por calle Córdoba.

 

Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Gdor. Tibiletti - Soldado Bordón - Hernandarias - Gdor. Parera - Dr. Medus - Gdor. Mihura - Gdor. Tibiletti - Av. Zanni - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Gral. Manuel Belgrano - Salta - Laprida.

 

Regreso: Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - A. Almafuerte - Av. Zanni - Gdor. Tibiletti - Gdor. Mihura - Dr. Medus - Gdor. Parera - Hernandarias - Soldado Bordón - Gdor. Tibiletti - Salvador Caputto - Aeropuerto.

Temas:

Paraná transporte urbano cambios colectivos recorrido
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