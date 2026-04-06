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El movimiento económico por Semana Santa generó casi dos mil millones de pesos en Paraná

"Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos", comunicaron fuentes municipales al brindar un balance del movimiento registrado en la capital entrerriana durante Semana Santa.

6 de Abril de 2026
Semana Santa en Paraná
Semana Santa en Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

"Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos", comunicaron fuentes municipales al brindar un balance del movimiento registrado en la capital entrerriana durante Semana Santa.

La Municipalidad de Paraná, mediante la Subsecretaría de Turismo, presentó un balance del movimiento registrado en la capital entrerriana durante Semana Santa. A través de un trabajo articulado con el EMPATUR y el sector privado, la ciudad desplegó una agenda integral que combinó tradición, deporte, cultura y sabores regionales.

El movimiento económico fue estimado en 1.784.979.100 pesos, comunicaron fuentes municipales. El cálculo incluyó todos los gastos en concepto de alojamiento, comidas, actividades, excursiones y compras de regalos que un visitante realizó en la ciudad durante los cuatro días del período.

El parámetro se toma según la encuesta de perfil de visitante que realiza la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, que arroja valores de gasto diario promedio de 102.243 pesos por turista (quienes se alojan en el destino), y un valor de 54.750 pesos para los excursionistas (quienes sólo se trasladan por el día sin pernocte).

Según datos relevados por la Oficina Municipal de Informes turísticos del Parque Urquiza, la procedencia de los visitantes principalmente fue de la provincia de Buenos Aires (PBA y AMBA) en un 45%; de provincia de Santa Fe (incluidas las ciudades de Santa Fe y Rosario) un 25%; del interior de Entre Ríos un 12%; Córdoba Capital y provincia un 7%; resto del país 7%; extranjeros un 4%.

El 92% de los visitantes llegaron en auto particular y el restante en ómnibus; el 43% vino acompañado por su pareja, el 38% en familia, el 16% con amigos y el 3% solos. La mayoría destacan el paisaje, la Costanera, el río, las Ferias, las Excursiones y la tranquilidad. Todos los encuestados contestaron que recomendarían a Paraná como destino turístico.

Una agenda que movilizó la ciudad

 

La estrategia de este año se centró en ofrecer opciones para diversos perfiles de público:

 

Sabores y Tradición: La Feria de Semana Santa en el Puerto Nuevo y la Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez fueron los epicentros de la convocatoria gastronómica.

Deporte y Naturaleza: Eventos de escala nacional como el Torneo de Sóftbol y el Cicloturismo de las 7 Iglesias convivieron con propuestas sustentables como el cruce al Islote Curupí y el sistema de Bicivía.

 

Cultura y Fe: El Vía Crucis Viviente y los recorridos del Bus Turístico permitieron a residentes y turistas conectar con la identidad y el patrimonio histórico local.

Temas:

Municipalidad de Paraná Semana Santa en Paraná Turismo en Paraná
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