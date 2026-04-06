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Sociedad Declaraciones de Sebastián Bel

Calificaron como “aceptable” al movimiento turístico por Semana Santa en Entre Ríos

Pese a las inclemencias climáticas, el movimiento turístico fue calificado como “aceptable” durante Semana Santa en Entre Ríos. Hubo más de 300 mil visitantes y un importante impacto económico, impulsado por el turismo termal y eventos gastronómicos.

6 de Abril de 2026
Balance turístico de Semana Santa
Balance turístico de Semana Santa Foto: Municipalidad de Federación

REDACCIÓN ELONCE

Pese a las inclemencias climáticas, el movimiento turístico fue calificado como “aceptable” durante Semana Santa en Entre Ríos. Hubo más de 300 mil visitantes y un importante impacto económico, impulsado por el turismo termal y eventos gastronómicos.

El turismo en Entre Ríos durante Semana Santa alcanzó un 76% de ocupación y generó un impacto económico significativo, pese a las condiciones climáticas adversas que marcaron el fin de semana largo.

 

Así lo informó el director provincial de Turismo, Sebastián Bel, quien calificó el movimiento como “aceptable” y destacó a Elonce que más de 300 mil personas recorrieron la provincia durante esos días.

Impacto económico y gasto

 

El funcionario precisó que el gasto diario promedio por turista superó los 103 mil pesos, lo que generó un ingreso total de más de 25 mil millones de pesos en la economía provincial.

 

Si bien el gasto fue levemente inferior al de la temporada alta, explicó que esto se debió a la predominancia de eventos gratuitos y al aire libre.

 

No obstante, remarcó que el impacto fue importante en alojamientos de mayor categoría y complejos termales, que registraron ocupación plena.

Destinos más elegidos

 

Entre los destinos más destacados, Villa Elisa alcanzó un 97% de ocupación, seguida por Federación y Colón con niveles cercanos al 80%.

 

El resto de la provincia mantuvo porcentajes entre el 60% y el 65%, consolidando un promedio general positivo.

 

Desde el área de Turismo señalaron que los complejos termales fueron uno de los principales atractivos para los visitantes.

Eventos y propuestas

 

Durante el fin de semana largo se desarrollaron múltiples actividades, aunque algunas debieron ser reprogramadas por las lluvias.

 

Entre los eventos destacados se mencionó la propuesta gastronómica en Gualeguaychú, donde se elaboraron "el alfajor y el gin más grande del mundo".

 

Además del impacto turístico, estas iniciativas tuvieron un fin solidario, ya que los productos fueron distribuidos en instituciones y entre los asistentes. “Desde el turismo se puede generar un trabajo social, un impacto visual y un impacto publicitario para posicionar en este caso, a la microrregión y Gualeguaychú", valoró Bel.

Turismo regional y proyección

 

El funcionario también destacó la presencia de turistas extranjeros, principalmente provenientes de Uruguay, Brasil y Paraguay. En ese sentido, señaló que se trabaja en estrategias de promoción para fortalecer estos mercados y ampliar la llegada de visitantes.

 

Finalmente, adelantó que ya se planifican campañas para la temporada de invierno, con el objetivo de sostener el flujo turístico en los próximos meses.

Semana Santa dejó 76% de ocupación y fuerte impacto turístico en Entre Ríos

Temas:

Turismo Semana Santa Entre Ríos ocupación turística termas economía
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