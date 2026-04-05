Récord en Gualeguaychú: elaboraron el alfajor más grande del mundo con más de 2 toneladas

La chocolatería Carpa Azul alcanzó un récord mundial al elaborar el alfajor más grande del mundo, con un peso total de 2.057,841 kilogramos, durante el festival Pueblos y Sabores 2026 realizado en los galpones del puerto de Gualeguaychú.

La marca, con sede en Pueblo General Belgrano, logró así un hito gastronómico que fue certificado por el escribano público Enrique Martín Garbino, quien supervisó todo el proceso y validó el peso final de la pieza.

El récord coronó un fin de semana multitudinario que reunió a más de 20.000 personas y que incluyó otros desafíos culinarios. Entre ellos, se destacó la preparación del gin tonic más grande del país por parte de Juma Destilería, con 216 litros, y la presentación de una picada de más de 20 metros de largo con productos regionales.

Un logro con fin solidario

Más allá del impacto del récord, el evento tuvo un fuerte componente solidario. Las más de 3.200 porciones del alfajor fueron destinadas a escuelas, hogares de adultos mayores y residencias de menores de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

Además, cerca de 3.000 porciones fueron repartidas entre los asistentes, expositores y colaboradores que participaron del evento.

Reconocimiento institucional

La iniciativa fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y de interés turístico por el Concejo Deliberante de Pueblo General Belgrano, destacando su aporte a la cultura, la producción y la identidad regional.

Durante el festival también participaron autoridades como el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quienes recorrieron el predio y dialogaron con productores y emprendedores.

“Es de todos”

La propietaria de Carpa Azul, Paola Fernández, expresó su emoción tras el logro: aseguró que el reconocimiento “dejó de ser de Carpa Azul para ser de todos”, destacando el trabajo colectivo y el orgullo entrerriano detrás del récord.

El festival se consolidó así como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la provincia, combinando producción local, identidad cultural y participación comunitaria en un evento de gran convocatoria.