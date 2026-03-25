Presentaron la Fiesta del Pastel Artesanal de Villaguay y la propuesta “Pueblos y Sabores” de Gualeguaychú

Dos fiestas gastronómicas fueron presentadas como parte de la agenda turística de Semana Santa en Entre Ríos, con el objetivo de atraer visitantes y fortalecer las economías locales. Se trata de la Fiesta Provincial del Pastel Artesanal, que se realizará en Villaguay, y el evento “Pueblos y Sabores”, previsto en Gualeguaychú.

En la oportunidad, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, destacó a Elonce la importancia de estas iniciativas para el desarrollo provincial; y remarcó que el turismo no solo implica la llegada de visitantes, sino también una cadena de valor vinculada a la producción, el emprendedurismo y la cultura. “Hay todo un trasfondo de familias, proyectos y actividades que generan trabajo y desarrollo en cada localidad”, señaló. En ese sentido, subrayó que estas fiestas permiten integrar la gastronomía con la identidad regional.

Fiesta del Pastel Artesanal en Villaguay

Villaguay celebrará la 23° edición de la Fiesta Provincial del Pastel Artesanal del 3 al 5 de abril en el predio de la Sociedad Rural de la localidad. El evento incluirá los shows de La Kuppé y Monchito Merlo, entre otros, espectáculos de danzas, concursos y la participación de maestras pasteleras que transmitirán sus recetas tradicionales. Además, habrá propuestas para niños y jóvenes, como el concurso de “pasteleritos” y el “pastel joven”.

“Es una fiesta es muy importante porque permite generar identidad a partir del trabajo de las maestras pasteleras, que transmiten sus recetas, verdaderas protagonistas del evento. Además, es una propuesta que invita a visitar la ciudad, genera movimiento económico y se consolida como un encuentro cultural y turístico que, en su edición número 23, ofrece año a año distintos espectáculos”, ponderó a Elonce la secretaria municipal de Turismo, Ambiente y Deportes, Cecilia Revoredo.

Presentaron dos fiestas gastronómicas que buscan atraer turismo en Semana Santa

“Pueblos y Sabores” en Gualeguaychú

En paralelo, Gualeguaychú será sede del 2 al 5 de abril de la segunda edición de “Pueblos y Sabores”, un evento que combinará gastronomía, producción y espectáculos en los Galpones del Puerto de esa localidad. Entre las propuestas más destacadas, se buscará romper tres récords: el gin tonic más grande del país, una picada de 12 metros y un alfajor gigante de más de 1.000 kilos, que será distribuido entre asistentes y también donado a instituciones sociales.

La propuesta incluirá stands gastronómicos, productos regionales, degustaciones, cocina en vivo y espectáculos culturales, con el objetivo de fortalecer la identidad de los pueblos participantes, promover el consumo local y potenciar el turismo regional a través de una agenda integrada.

Expectativas para Semana Santa

Desde el sector turístico indicaron que existe una expectativa positiva de cara a Semana Santa, uno de los períodos de mayor movimiento en la provincia. Además, destacaron que este tipo de eventos favorece la generación de reservas y la llegada de visitantes. Las propuestas buscan consolidar a Entre Ríos como un destino atractivo, combinando tradición, gastronomía y experiencias para toda la familia.

“Los números del fin de semana fueron satisfactorios. Las expectativas eran razonables, teniendo en cuenta que se dio a fin de mes, después del inicio de clases y tras el fin de semana largo de Carnaval, que es el más fuerte en la provincia, y muy cerca de Semana Santa, otro de los períodos de mayor convocatoria. Por eso era lógico que no fueran extraordinarios, pero igualmente se registraron buenos niveles, incluso por encima de la media nacional", indicó Satto.

Y agregó: "Desde la provincia también se aprovechó para realizar acciones de promoción en Uruguay, con presencia en Montevideo durante tres días, llevando una oficina móvil para difundir la oferta turística de Entre Ríos de cara a la Semana de Turismo, donde se espera la llegada de visitantes uruguayos".

Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (foto Elonce)

"En cuanto a Semana Santa, ya se registran reservas, aunque se trata de un comportamiento que ha cambiado: hoy las reservas suelen ser menores que la ocupación final, ya que muchos turistas esperan condiciones como el clima antes de confirmar. De todos modos, cuando hay eventos, estos generan un impulso adicional, porque quienes participan buscan asegurar alojamiento con anticipación. En ese sentido, hay buenas expectativas para el próximo fin de semana largo”, cerró.