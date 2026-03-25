Turismo: Entre Ríos superó el 50% de ocupación y se potencia como destino para Semana Santa

El turismo en Entre Ríos superó el 50% de ocupación durante el último fin de semana largo, un resultado que fue considerado “razonable” en el actual contexto económico.

Así lo indicó el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, quien señaló a Elonce que la provincia se ubicó por encima del promedio nacional, que rondó entre el 45% y el 48% en los principales destinos turísticos. “El resultado fue discreto, pero mejor que un fin de semana común”, explicó.

Feria Otoñal en Paraná (foto Elonce)

El funcionario remarcó que la situación económica y la pérdida de poder adquisitivo influyeron en el nivel de actividad turística. En ese marco, destacó que el desempeño provincial fue positivo en comparación con destinos tradicionales del país, como la Costa Atlántica, Salta y Bariloche.

Además, recordó que el fin de semana se dio tras el feriado extra largo por Carnaval y en la antesala de Semana Santa, dos momentos clave para el sector.

Expectativas por Semana Santa

Desde el gobierno provincial ya trabajan en potenciar el movimiento turístico de cara al próximo fin de semana largo. “Tenemos nuestra energía centrada en lograr un buen nivel de actividad en Semana Santa”, afirmó Satto.

En ese sentido, destacó que Entre Ríos cuenta con atractivos consolidados como el turismo termal y su cercanía con grandes centros urbanos.

Una de las principales acciones es la promoción en Uruguay, donde se busca captar visitantes más allá del tipo de cambio. Para ello, se realizaron actividades en Montevideo con la participación de municipios entrerrianos y operadores turísticos.

“El objetivo es que el visitante elija Entre Ríos por sus experiencias y no solo por el tipo de cambio”, sostuvo.

Nuevos mercados y turismo regional

También se analiza potenciar la llegada de turistas brasileños y paraguayos, considerados mercados con gran potencial. En ese marco, se proyectan acciones promocionales y participación en ferias internacionales. Asimismo, se busca fortalecer el turismo interno y consolidar nuevos destinos dentro de la provincia.

Entre Ríos superó el 50% de ocupación y apunta a potenciar Semana Santa

Crecimiento del turismo en Paraná

El funcionario provincial destacó el crecimiento de Paraná como destino turístico, impulsado por propuestas culturales, gastronómicas y ferias. “Se ve una activación importante del comercio y del emprendedurismo”, afirmó.

Además, subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta entre municipios y provincia para sostener el desarrollo del sector. "No se logran éxitos turísticos desde la gestión provincial, sino es en conjunto y en sinergia con los destinos locales", cerró.