A días de la Semana Santa: qué pescado se consigue y cuánto cuesta en Puerto Sánchez

A pocos días de Semana Santa, el pescado vuelve a posicionarse como uno de los productos más buscados en Paraná y Puerto Sánchez concentra buena parte del movimiento de vecinos y turistas que se acercan a comprar o a disfrutar del tradicional paseo gastronómico.

Durante la mañana de este martes 24 de marzo, se registró una importante concurrencia en la zona, con familias que se adelantaron a las fechas religiosas y otras que aprovecharon el feriado para compartir una comida típica.

Movimiento temprano y compras familiares

En diálogo con Elonce, varios compradores coincidieron en que el pescado sigue siendo una elección fija en esta época del año. “Para hoy no más, algo para freír”, comentó uno de los vecinos, que explicó que el plan era almorzar en familia.

Otro cliente, que buscaba patí, contó: “Me gusta más el frito. Tenemos un cumpleaños y quieren pescado, así que vamos a cumplir”. En esa misma línea, otro visitante que llegó desde Crespo señaló que eligió dorado para la parrilla y destacó el entorno: “Esto es maravilloso, hay que defender nuestro río”.

Puerto Sánchez.

Precios y especies más buscadas

Los comerciantes indicaron que la demanda comenzó a crecer en los últimos días y que el pescado presenta precios variados según la especie y el tipo de corte.

“Generalmente buscan boga, dorado o algún sábalo”, explicó uno de los vendedores, quien detalló que el dorado ronda los 10.000 pesos el kilo, mientras que algunas piezas pueden llegar a los 15.000 pesos. En tanto, el surubí se ubica cerca de los 20.000 pesos.

Para freír, el patí, el mandubé o el moncholo aparecen entre las opciones más elegidas, con valores que oscilan en torno a los 10.000 pesos el kilo, aunque también se pueden encontrar alternativas desde los 8.000 pesos.

Puerto Sánchez.

Consejos y tradición

Desde los puestos también remarcaron que muchos clientes consultan cómo preparar el producto. “Tratamos de hacérselo lo más fácil posible, les explicamos cómo cocinarlo”, señaló un vendedor.

Otro comerciante destacó el flujo constante de visitantes: “Viene gente de todos lados, de Córdoba, Buenos Aires, Corrientes. También muchos turistas que aprovechan para comprar”.

Una costumbre que se mantiene

El movimiento en Puerto Sánchez refleja una tradición que se repite cada año en Paraná, donde el consumo de pescado se incrementa en la previa de Semana Santa.

“Es una tradición, venimos temprano con mate y compramos para la familia”, relató otro de los compradores, mientras aguardaba su turno.

Con variedad de especies, precios accesibles dentro del contexto actual y una fuerte identidad local, el paseo se mantiene como un punto de referencia para quienes buscan mantener viva una costumbre vinculada a la mesa y al río.