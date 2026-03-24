Feria Otoñal en Paraná: gran convocatoria y buenas ventas en la Costanera

La Feria Otoñal en Paraná se consolidó como una de las principales propuestas recreativas del feriado, con una amplia convocatoria de vecinos y turistas que recorrieron los puestos instalados en la Costanera, frente a la plaza Le Petit Pisant, donde artesanos, emprendedores y gastronómicos ofrecieron una variada gama de productos.

Desde horas de la tarde y hasta la noche, el paseo se mantuvo activo con visitantes provenientes de distintos puntos del país e incluso del exterior. En ese contexto, los expositores destacaron el buen nivel de ventas y el interés del público por productos regionales, especialmente aquellos vinculados a la identidad local.

En diálogo con Elonce Natalia, emprendedora del rubro matero, valoró el movimiento comercial y afirmó: “La verdad que nos fue muy bien. Hemos vendido de todo”. Su puesto ofrecía mates, bombillas y artículos de marroquinería matera, con precios que partían desde los 12.000 pesos para mates grabados.

Productos regionales y souvenirs, entre los más elegidos

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la fuerte presencia turística, que impulsó la venta de souvenirs. “Vimos turismo, así que se llevaron mucho de eso”, explicó Natalia, al tiempo que detalló que los mates personalizados con la inscripción “recuerdo de Paraná” fueron los más demandados.

Según relataron los vendedores, se registró la llegada de visitantes desde Uruguay, Córdoba y Buenos Aires, además de localidades del interior entrerriano. Este flujo favoreció la comercialización de productos típicos y consolidó a la feria como un atractivo turístico en la ciudad.

En otro de los stands, dedicado a antigüedades, Darío explicó que el espacio reúne a un grupo de feriantes que ofrecen piezas históricas y objetos de colección. “Tenemos de todo tipo de mercadería, de antigüedades, cuchillería criolla también”, indicó, al tiempo que destacó la organización del sector bajo el nombre “Feria con historia”.

Antigüedades y objetos vintage, un sector en crecimiento

El rubro de antigüedades también captó la atención del público, especialmente de coleccionistas. Entre los artículos exhibidos se encontraban piezas del siglo XIX, objetos en bronce, cuchillería criolla y artículos numismáticos, aunque estos últimos no estuvieron disponibles en todos los puestos.

“Son artículos que cada vez están escaseando y están buscando mucho los coleccionistas”, explicó a Elonce, uno de los vendedores, al referirse a muñecos vintage de la década del 90, que hoy adquieren valor histórico. Además, ofrecían libros antiguos, algunos datados entre 1940 y 1950, que despertaron gran interés.

“Estos libros se usaban para viajes extensos. Eran prácticos y de bolsillo”, detalló, al tiempo que indicó que las ventas fueron muy positivas: “Hemos vendido entre ayer y anteayer muchísimo”. Los precios, en este caso, partían desde los 15.000 pesos por dos ejemplares.

Artesanías modernas y creatividad en cada puesto

La feria también ofreció un espacio para emprendimientos contemporáneos, con productos innovadores y accesibles. En este sector, los llaveros personalizados y figuras en 3D fueron los artículos más elegidos por el público.

“Lo que más lleva la gente es el llavero”, explicó uno de los emprendedores, quien destacó la importancia de ofrecer diseños novedosos. Los precios variaban entre los 4.000 y 6.000 pesos, lo que favoreció su rotación durante la jornada.

Asimismo, los productos textiles tuvieron un lugar destacado. Miriam, creadora del emprendimiento “Corazón de trapo”, comentó que los muñecos, duendes y “quitapenas” fueron los más buscados. “Es lo que más llevan”, aseguró, y explicó que estas piezas tienen un valor simbólico, ya que “dicen que vos a la noche le contás tus penas y al otro día se te han pasado”.

Emprendimientos locales y economía popular

Otro de los puntos fuertes de la Feria Otoñal en Paraná fue la presencia de emprendedores locales, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para sostener su actividad económica. Miriam relató que comenzó su emprendimiento hace 15 años tras quedarse sin trabajo, y que desde entonces mantiene una propuesta estable.

“Siempre vendo lo mismo porque es lo que busca la gente”, señaló, en referencia a los diseños que caracterizan su puesto. Los precios accesibles, como los quitapenas a 9.000 pesos, permitieron captar la atención de un público amplio.

En el rubro matero, otro stand ofrecía bombillas de alpaca y mates de calabaza, con precios que arrancaban en 18.000 pesos. “Por ser fin de mes, la verdad que hubo turismo y se vendió bien”, destacó la emprendedora, quien valoró el acompañamiento del público.

Plantas, gastronomía y un paseo para toda la familia

La feria se completó con propuestas vinculadas a la naturaleza y la gastronomía. En uno de los puestos, se ofrecían plantas en cestería artesanal elaboradas con lianas del monte autóctono. “Las canastitas se venden a 5.000 pesos o dos por 8.000”, explicó un colaborador del stand.

Además, el patio gastronómico sumó una oferta variada de comidas, lo que permitió que los visitantes pudieran disfrutar de una experiencia completa al aire libre. La combinación de sabores, productos regionales y un entorno natural privilegiado convirtió a la feria en un paseo ideal para el feriado.

El evento se extendió hasta aproximadamente las 21 o 22 horas, dependiendo de la afluencia de público. Desde la organización y los feriantes coincidieron en destacar el buen clima y la ubicación estratégica como factores clave para el éxito de la jornada.

Feria Otoñal: Patio Gastronómico y artesanías

Un espacio que fortalece la identidad local

La Feria Otoñal en Paraná no solo se posicionó como un evento comercial, sino también como un espacio de encuentro que fortalece la identidad cultural y productiva de la ciudad. La diversidad de propuestas permitió visibilizar el trabajo de emprendedores y artesanos, al tiempo que ofreció a los visitantes una experiencia auténtica.

“Acérquense, apoyen a los artesanos y a los emprendedores”, fue el mensaje que se repitió entre los participantes, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo local.

Con una Costanera colmada y un paisaje privilegiado a orillas del río Paraná, la feria volvió a demostrar su potencial como motor turístico y económico en la capital entrerriana.