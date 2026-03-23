Feria Otoñal reúne emprendedores, artesanos y gastronomía en la costanera de Paraná

La Feria Otoñal se desarrolla en la costanera, frente a la plaza Le Petit Pisan, con la participación de emprendedores, artesanos y un patio gastronómico pensado tanto para turistas como para vecinos de la ciudad.

El espacio propone una amplia variedad de productos, desde juguetes didácticos y artículos personalizados hasta alimentos y artesanías en cuero, en una iniciativa que busca impulsar el trabajo local y regional.

Feria Otoñal (foto Elonce)

Feria Otoñal (foto Elonce)

Entre los puestos, Elonce destacó la presencia de emprendedores de distintas ciudades. Una de las expositoras, proveniente de Santa Fe, contó que participa por tercera vez en la feria con su emprendimiento de juguetes didácticos, en su mayoría elaborados en madera.

También hay propuestas de productos personalizados, como stickers, bolsas y artículos estampados, que atraen a distintos públicos por su variedad de diseños y opciones.

Artesanos en la Feria Otoñal (foto Elonce)

La feria incluye además un sector gastronómico con productos dulces y opciones para todos los gustos. Entre ellos, se ofrecen chocolates, bombones de fruta, gomitas y caramelos saborizados.

Los feriantes indicaron que algunos productos, como el chocolate en rama, despertaron gran interés entre los visitantes, lo que impulsó las ventas durante la jornada.

Feria Otoñal (foto Elonce)

Feria Otoñal (foto Elonce)

Feria Otoñal (foto Elonce)

Otro de los rubros presentes es el de la artesanía tradicional entrerriana, con artículos de cuero como portatermos, mates, yerberas y accesorios.

Los artesanos destacaron la respuesta del público durante las primeras jornadas y manifestaron expectativas de mantener el nivel de ventas en los días siguientes.

Horarios y convocatoria

La feria permanece abierta de 10 a 22 horas y cuenta con un patio gastronómico que se habilita especialmente en horarios de almuerzo y por la noche.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse y recorrer la propuesta, que combina paseo, consumo y actividades al aire libre en un entorno turístico de la ciudad.