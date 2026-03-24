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Economía El movimiento turístico fue acotado

La CAME calificó el movimiento del fin de semana largo como de “baja intensidad”

Se movilizaron un millón de personas con un impacto económico superior a los $230 mil millones. El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 1,6% respecto al feriado de la Memoria de 2025, medido a precios reales. La estadía promedio fue de 2,2 noches.

24 de Marzo de 2026
Fin de semana largo.
Fin de semana largo. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

Se movilizaron un millón de personas con un impacto económico superior a los $230 mil millones. El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 1,6% respecto al feriado de la Memoria de 2025, medido a precios reales. La estadía promedio fue de 2,2 noches.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó de “baja intensidad” el movimiento turístico durante este fin de semana largo, producto de la conformación del período y del actual nivel de poder adquisitivo de la población.

Según la evaluación de la entidad, se movilizaron 1.012.000 personas, con un impacto económico de $231.084 millones.

 

"El segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos", señaló el documento que recibió Agencia Noticias Argentinas.

Caída del gasto

 

El gasto se concentró en rubros de alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 48,8%, incremento que se explica por la mayor extensión del cronograma y una mejor predisposición a realizar traslados, aunque de menor duración, indicaron desde CAME.

 

El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval de febrero y una baja del 1,6% respecto al feriado de la Memoria del año anterior, medido a precios reales.

Estadía promedio

 

La estadía promedio fue de 2,2 noches, una cifra baja para un período de cuatro días, debido al encarecimiento de los combustibles y a que el lunes fue jornada no laborable, en lugar de feriado.

Esta tendencia se reflejó en que "el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días", pese a que viajó un mayor número de personas.

 

El informe destaca la consolidación de un perfil de viaje austero, con preferencia por actividades culturales gratuitas en lugar de ofertas comerciales, publicó NA.

Asimismo, se registró una presencia de turistas internacionales en centros urbanos y polos turísticos, lo que aportó dinamismo en un contexto donde el turismo interno continúa adaptándose a las condiciones económicas actuales.

Temas:

24 de marzo 50 años Día de la Memoria Entre Ríos Rogelio Frigerio
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