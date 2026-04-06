El acumulado de lluvias ya alcanzó los 120 milímetros en lo que va de abril en Paraná

El mapa muestra la concentración de lluvias de lluvias en territorio entrerriano

Las lluvias en Entre Ríos durante el fin de semana largo provocaron acumulados por encima de lo normal y afectaron principalmente al sur de la provincia, según informó Defensa Civil.

El director del organismo, Oscar Díaz Bertozzi, detalló a Elonce que las zonas más comprometidas fueron Médanos, con 110 milímetros, y Ceibas, con registros cercanos a los 100 milímetros.

En el norte provincial también se registraron precipitaciones, aunque con menor intensidad. En localidades como Concordia, Federal y Feliciano, los acumulados rondaron los 50 milímetros.

El funcionario aclaró que, a diferencia de otros eventos, "las lluvias fueron paulatinas pero sin tormentas violentas".

Situación en Paraná

"El acumulado de lluvias ya alcanzó los 120 milímetros en lo que va de abril en la capital entrerriana", comunicó Bertozzi. De hecho, explicó que "este valor supera el promedio mensual habitual, estimado en torno a los 100 milímetros para esta época del año".

Durante el viernes se registraron algunos inconvenientes menores, como caída de árboles, pero sin mayores consecuencias.

Pronóstico y mejora gradual del tiempo

Desde Defensa Civil advirtieron que las condiciones inestables continuarán durante la jornada de este lunes. Se prevé el desarrollo de tormentas fuertes durante la tarde y la noche, con actividad eléctrica y lluvias intensas.

Además, se emitió para este martes una alerta amarilla por vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El organismo indicó que las condiciones comenzarán a mejorar a partir del ingreso de un frente frío. “El viento rotará al sur y traerá una mejora progresiva en los próximos días”, explicó Bertozzi.

No obstante, se mantendrá la inestabilidad durante gran parte de la semana, con lluvias intermitentes.

Lluvias superaron el promedio mensual y afectaron varias zonas de Entre Ríos

Impacto y monitoreo

Finalmente, Bertozzi señaló que el exceso de agua podría afectar la actividad agropecuaria, especialmente en zonas donde la cosecha ya debía iniciarse.

También se mantiene el monitoreo de ríos y arroyos, en particular el río Gualeguay, debido al aumento de caudales por las precipitaciones acumuladas.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población seguir las indicaciones oficiales para reducir riesgos ante posibles eventos climáticos adversos.