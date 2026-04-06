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Paraná Controles en la noche paranaense

“Última Semana Santa”, suspendida en Paraná: había 320 personas en un bar habilitado para 90

El evento bailable no estaba habilitado y superaba ampliamente el aforo permitido, pudo confirmar Elonce. Detectaron consumo de alcohol en menores y se labraron actas al responsable del local comercial de calle Corrientes.

6 de Abril de 2026
“Última Semana Santa”, suspendida en Paraná
“Última Semana Santa”, suspendida en Paraná Foto: captura de video

REDACCIÓN ELONCE

El evento bailable no estaba habilitado y superaba ampliamente el aforo permitido, pudo confirmar Elonce. Detectaron consumo de alcohol en menores y se labraron actas al responsable del local comercial de calle Corrientes.

Una fiesta en un bar de Paraná fue suspendida por el área municipal Control Urbano tras constatarse exceso de personas, falta de habilitación y presencia de menores consumiendo alcohol; ocurrió durante un operativo desarrollado por inspectores municipales y personal policial en horas de la noche de este domingo.

Exceso de aforo y faltas detectadas

 

Al respecto, el subsecretario municipal de Control Urbano, Lautaro López, comunicó a Elonce que "el local comercial ubicado sobre calle Corrientes estaba habilitado como bar con capacidad para 90 personas, pero en su interior había aproximadamente 320 asistentes".

 

Además, "se detectó la presencia de menores de edad, algunos de los cuales estaban consumiendo bebidas alcohólicas".

 

El evento tampoco contaba con la habilitación correspondiente para desarrollarse como boliche bailable.

 

Intervención y suspensión

 

Ante las irregularidades constatadas, las autoridades municipales resolvieron suspender la fiesta y desalojar el local.

 

También se procedió al labrado de actas, que serán remitidas al Juzgado de Faltas para determinar las sanciones correspondientes.

"Última Semana Santa”, suspendida en Paraná

El responsable del establecimiento fue notificado en el lugar y quedó sujeto a las actuaciones administrativas.

 

Evento convocado por redes

 

Según indicó López, la convocatoria había sido difundida a través de redes sociales como una previa al inicio de clases tras Semana Santa, conocida como "Última Semana Santa o #USS".

 

En el lugar se observó "la presencia de numerosos adolescentes, incluso con indumentaria de promociones de egresados de distintos establecimientos educativos".

Suspendieron un evento en un bar de Paraná por presencia de menores con alcohol

Recomendaciones y controles

 

Desde el área municipal Control Urbano recordaron que este tipo de eventos privados debe contar con habilitación específica y cumplir con las condiciones de seguridad correspondientes.

 

También recomendaron a los padres "verificar los lugares a los que asisten los menores de edad y las condiciones en que se desarrollan las actividades".

 

Finalmente, López señaló que los controles continuarán durante los fines de semana para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Temas:

fiesta suspendida Paraná Control Urbano menores Alcohol habilitación
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