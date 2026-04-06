Quini 6 de $16 millones en Paraná: por qué el agenciero estima que el ganador sería un cliente fijo

Un apostador de Paraná ganó más de 16 millones de pesos tras haber acertado cinco números en la modalidad del Siempre Sale del Quini 6 que se sorteó este domingo a través de la Lotería de Santa Fe.

La apuesta se jugó en la Agencia Nº1262, ubicada en calle José Murga y Manrique Balboa, a metros de Avenida Almafuerte, en barrio Las Rosas.

Es de Paraná el ganador de millonario premio del Siempre Sale del Quini 6

“Todavía lo estamos esperando”, comentó Facundo a Elonce al mencionar que el afortunado sería “un vecino, un jugador fijo que apuesta siempre”.

De igual manera, mencionó que “a cada cliente que venga, le vamos a recomendar que por las dudas revise sus boletas”. Los números ganadores fueron 07-12-06-08-35-41.

Quini 6 de $16 millones en Paraná (foto Elonce)

De hecho, el agenciero mencionó que “en la diaria, el Quini 6 se juega lindo porque tengo muchos clientes fijos que hacen sus apuestas para los sorteos de miércoles y domingos”. “Apuestan los mismos números desde hace más de 20 años”, comentó.

“Y espero que sea un cliente al que le haga falta ese dinero porque es un premio lindo”, esperanzó.

Quini 6 (foto Elonce)

Cabe aclarar que, si bien el premio es de 16.665.085 pesos, la legislación argentina, a través de la Ley 20.630 y sus modificatorias, establece que los premios de juegos de azar están alcanzados por un impuesto específico. La retención es aplicada por la ARCA, que descuenta el 31% sobre el 90% del monto total ganado.

Una agencia que trae suerte

En la oportunidad, Facundo rememoró que su agencia vendió, en diciembre de 2018, el billete ganador del último Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Entre Ríos.

“El último sorteo del Gordo de Navidad de 2018 salió en esta agencia y después no se sorteó más”, repasó al remarcar: “Esta agencia trae suerte”.

César Iturbide, uno de los tres ganadores del sorteo de Navidad de 2018 (foto Elonce)

Es más, en la oportunidad, uno de los apostadores, César Iturbide, quien junto a otros tres vecinos, ganó el gran premio en aquella Navidad de 2028.

“Fue un momento lindo, de mucha alegría, porque fue el primer premio de diez millones de pesos y, en aquella época, era un buen monto”, recordó Iturbide.