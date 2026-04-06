Se reportó una falsa alarma de incendio en el Centro de Salud "Ramón Carrillo"

REDACCIÓN ELONCE
Una falsa alarma de incendio en el Centro de Salud Carrillo encendió la preocupación en Paraná, tras la presencia de humo y olor a plástico.
Una falsa alarma de incendio en el Centro de Salud Carrillo generó momentos de tensión este lunes por la tarde en Paraná, cuando la presencia de humo negro y un fuerte olor a plástico encendieron las alertas dentro del establecimiento sanitario.
El episodio ocurrió en la zona de calle Ituzaingó, donde personal y presentes comenzaron a percibir una situación inusual que, en un primer momento, fue asociada a un posible foco ígneo dentro del edificio. La rápida intervención de efectivos policiales y bomberos permitió descartar riesgos mayores en pocos minutos.
Alberto, ambulanciero presente en el lugar, relató lo sucedido y llevó tranquilidad respecto a la situación. “No pasó nada con el olor a quemado y el humo negro, el olor a plástico. Parecía que venía de la habitación de mantenimiento, pero el policía salió a ver qué pasaba. Después sube la escalera y ve que no era, sino que venía de al lado”.
Humo intenso y rápida respuesta
Según el testimonio, la confusión se originó por la intensidad del humo y su desplazamiento dentro del edificio, lo que dificultó identificar su origen en un primer momento. Esto generó preocupación entre quienes se encontraban en el centro de salud.
“Tampoco era un incendio, pero había un olor fuerte a plástico. El humo era intenso y se concentraba en el patio, entraba al hall y todo el humo iba para ese lado”, agregó el ambulanciero, describiendo cómo el humo afectó distintos sectores del lugar.
Ante la situación, se activaron los protocolos de prevención y rápidamente acudieron al lugar tanto bomberos como efectivos policiales, quienes realizaron las inspecciones correspondientes para descartar cualquier foco de incendio.
Sin riesgos ni daños
Finalmente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma de incendio y que no hubo personas afectadas ni daños materiales dentro del Centro de Salud Carrillo. La situación fue controlada en pocos minutos.
“Fue una falsa alarma. Los bomberos vinieron en pocos minutos y la policía también”, concluyó Alberto, destacando la rapidez con la que actuaron los equipos de emergencia.