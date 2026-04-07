Rige alerta por tormentas y fuertes vientos para varios departamentos de Entre Ríos

Alerta meteorológico en Entre Ríos por tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un alerta meteorológico para Entre Ríos advirtiendo por tormentas y fuertes vientos que afectarán a distintos departamentos de la provincia durante este martes y miércoles.

Según el informe oficial, las zonas de Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay se encuentran este martes bajo alerta amarilla por vientos del sector sur. En estas áreas se prevén velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador están bajo alerta amarilla por tormentas. El organismo indicó que se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Lluvias intensas y posibles fenómenos severos

De acuerdo al SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que también podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto a los valores de precipitación, se estiman acumulados entre 30 y 75 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos estos registros puedan ser superados de manera puntual.

El organismo nacional remarca que estas condiciones podrían generar inconvenientes como anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones en la circulación.

El alerta meteorológico por viento se mantiene vigente también para el miércoles por la mañana para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.