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El joven basquetbolista entrerriano Tomás Losada inició una nueva etapa en Amancay de La Rioja

Tomás Losada, joven basquetbolista entrerriano, dejó Rocamora y se sumó a Amancay de La Rioja para disputar los playoffs de la Liga Argentina. Con satisfacción y expectativas, relató detalles de la experiencia a Elonce Radio & Stream FM 98.7.

7 de Abril de 2026
Tiene apenas 18 años.
Tiene apenas 18 años.

REDACCIÓN ELONCE

Tomás Losada, joven basquetbolista entrerriano, dejó Rocamora y se sumó a Amancay de La Rioja para disputar los playoffs de la Liga Argentina. Con satisfacción y expectativas, relató detalles de la experiencia a Elonce Radio & Stream FM 98.7.

El entrenador Gabriel Albornoz convocó a un joven talento entrerriano que rápidamente se adaptó a su nuevo equipo en el noroeste del país. Se trata de Tomás Losada, quien jugó toda la serie regular en el Club Tomás de Rocamora y ahora se incorporó a Amancay de La Rioja para disputar la fase final de los playoffs.

 

Una temporada de crecimiento y aprendizaje

Tomás se mostró satisfecho con su desempeño en la Liga Argentina. “Fue partido a partido creciendo, aprendiendo. Fui titular en varios partidos, algo que no me esperaba esta temporada. Lo afronté con la mayor confianza, también un poco de nerviosismo, pero así todo fue un balance super positivo, jugando minutos importantes contra rivales difíciles”, expresó a Elonce Radio & Stream FM 98.7.

El joven destacó la emoción de representar a su club de origen: “Era algo hermoso ver a toda mi familia en la tribuna alentando, a mis primos más chicos, sabiendo que a su edad yo era uno de ellos los que alentaba todo el partido. Era como estar en casa, pero a la vez jugando en la Liga Argentina con el club donde me crié”.

 

Su relación con su madre, entrenadora del equipo, también fue un aprendizaje: “Supernatural. Aprendo de ella todo el tiempo. En los recesos yo entrenaba con ella, así que fue super positivo poder decir que mi mamá me entrenó”.

 

Adaptación y desafíos en La Rioja

Sobre su llegada a Amancay, Tomás comentó: “Esta primera semana de entrenamiento con el equipo nuevo fue super positiva. Tenía un conocido, Mauro Araujo, que jugó en Rocamora, pero la adaptación a otro estilo de juego y otros jugadores fue muy buena. Estoy disfrutando esta experiencia única de jugar un playoff con un equipo que terminó puntero en la conferencia norte”.

 

En cuanto a su estilo de juego, se definió como un base intenso: “Me gusta defender, jugar a cancha abierta, buscar las mejores opciones para el momento del equipo. Cumplidor. Si el equipo dice que tengo que tirar yo, me voy a tener que tirar. Me siento cómodo con el tiro de dos y con el tiro de tres puntos a pie firme”.

EL ONCE DEPORTIVO - TOMÁS LOSADA - BASQUETBOLISTA DE AMANCAY (LA RIOJA)

Finalmente, Losada dejó un mensaje para su tierra: “Le mando un saludo grande a mi familia, mis primos, mis tíos, mi novia y a toda Entre Ríos que me hace el aguante. Quiero sumar. Trabajé mucho para esto. Es una oportunidad super hermosa que tengo que aprovechar y disfrutar”.

 

Con solo 18 años, Tomás Losada sigue demostrando su potencial y construyendo su camino en el básquet argentino, desde Rocamora hasta Amancay de La Rioja.

Temas:

Liga Argentina Liga Federal tomás losada Básquet amancay
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