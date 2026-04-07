Martes de Copa Libertadores y Sudamericana: a qué hora juegan los equipos argentinos hoy

Arranca una semana clave para el fútbol sudamericano y los equipos argentinos vuelven a escena en el plano internacional. Este martes marca el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con varios clubes nacionales que debutan en sus respectivos certámenes.

La jornada genera expectativa por la participación de equipos tradicionales y también por algunos estrenos históricos. En este contexto, se presenta una agenda intensa que tendrá actividad desde la tarde hasta la noche, con partidos en distintos países.

Entre los focos principales aparece el regreso de Boca a la Libertadores, además de los debuts de Independiente Rivadavia y Barracas Central en competencias internacionales.

Los partidos de hoy en Libertadores

Uno de los encuentros destacados será el de Independiente Rivadavia, que vivirá una jornada histórica al disputar por primera vez la Copa Libertadores. El equipo mendocino recibirá a Bolívar desde las 19:30 en un duelo que marcará un hito para la institución.

Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores.

Más tarde, desde las 21:30, Boca Juniors visitará a Universidad Católica de Chile en Santiago, en su regreso a la fase de grupos tras dos años de ausencia. El equipo buscará comenzar con un resultado positivo en un escenario exigente.

Actividad argentina en la Sudamericana

La Copa Sudamericana también tendrá presencia nacional desde el primer día. A las 19:00, Racing Club visitará a Independiente Petrolero en Bolivia, en un partido condicionado por la altura, mientras que Barracas Central hará su debut internacional enfrentando a Vasco da Gama en el estadio Florencio Sola.

Barracas Central debuta internacionalmente.

La jornada se cerrará a las 23:00 con Tigre, que jugará como visitante frente a Alianza Atlético de Perú, en otro de los compromisos destacados del día.

De esta manera, el martes de copas presenta una agenda cargada para los equipos argentinos, que comienzan su camino en busca de protagonismo en el continente.

Lo que viene en la semana

La actividad continuará en los días siguientes con la participación de otros equipos argentinos en ambas competencias. Entre ellos se destacan River, San Lorenzo, Estudiantes y Rosario Central, que completarán la primera fecha de la fase de grupos.

El inicio de las copas renueva las expectativas de los clubes y sus hinchas, en una temporada que promete emociones y desafíos en cada presentación internacional.

Agenda Completa

Copa Libertadores

Martes 19:30 hs: Independiente Rivadavia vs. Bolívar (BOL)

Martes 21:30 hs: U. Católica (CHI) vs. Boca Juniors

Miércoles 19:00 hs: Mirassol (BRA) vs. Lanús

Miércoles 21:00 hs: Independiente Medellín (COL) vs. Estudiantes de La Plata

Jueves 19:00 hs: Rosario Central vs. Independiente del Valle (ECU)

Jueves 21:00 hs: Platense vs. Corinthians (BRA)

Copa Sudamericana