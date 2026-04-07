Boca visita a la Universidad Católica de Chile en su debut en la Copa Libertadores 2026

El arranque de la Copa Libertadores pone nuevamente a Boca en el escenario internacional, con su debut en la fase de grupos tras dos años sin disputar esta instancia. El conjunto argentino visitará a Universidad Católica de Chile en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El encuentro se jugará este martes desde las 21.30 en el Claro Arena, en Santiago, y será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera. El partido podrá verse por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+.

En este contexto, Boca buscará comenzar con un resultado positivo en un grupo que exigirá regularidad desde el inicio y que marcará el rumbo del equipo en la competencia.

Cómo llega Boca al debut

El equipo dirigido por Claudio Úbeda afronta este compromiso tras dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura, resultados que le permitieron mejorar su posición en la tabla.

Con ese envión, Boca intentará trasladar su rendimiento al plano internacional, donde vuelve a disputar la fase de grupos luego de no haber tenido participación en esta instancia en las últimas ediciones.

Boca viene en racha positiva.

El objetivo será sumar en condición de visitante y comenzar a posicionarse dentro del grupo.

El rival y el escenario del partido

Universidad Católica llega con un buen presente en el torneo chileno y con una destacada capacidad ofensiva, lo que anticipa un partido exigente para el conjunto argentino.

El equipo dirigido por Daniel Garnero viene de una goleada reciente y se ubica entre los primeros puestos de su campeonato, con delanteros que atraviesan un buen momento.

Estadio de Universidad Católica,

Además, el encuentro contará con público de ambos equipos, en un contexto que había generado debate en la previa por cuestiones de seguridad.

Las probables formaciones

Para este debut, Boca formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Por su parte, Universidad Católica saldría con: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

De esta manera, Boca inicia un nuevo camino en la Copa Libertadores, con la expectativa de volver a ser protagonista en el máximo certamen continental.