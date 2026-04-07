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Policiales Santa Fe

Un contenedor de 45.000 kilos cayó sobre un auto estacionado

Un contenedor cayó sobre un auto estacionado en el camino viejo a Soldini, Santa Fe. No hubo heridos.

7 de Abril de 2026
No tenía ocupantes.
No tenía ocupantes.

Un contenedor cayó sobre un auto estacionado en el camino viejo a Soldini, Santa Fe. No hubo heridos.

Un contenedor cayó sobre un auto en el camino viejo a Soldini, Santa Fe, este mediodía, a la altura del 2800, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. A pesar de la magnitud del incidente, no hubo personas lesionadas, ya que el vehículo afectado se encontraba estacionado y sin ocupantes.

 

El episodio se produjo en una zona transitada y cercana a una institución educativa, lo que incrementó el nivel de alerta entre quienes presenciaron la escena. La caída del contenedor, que según trascendió pesaba alrededor de 45 mil kilos, provocó importantes daños materiales en el auto.

 

Una maniobra que terminó en accidente

De acuerdo a las primeras informaciones, el camión que transportaba el contenedor estaba siendo remolcado por otro vehículo cuando comenzaron a realizar maniobras. En ese contexto, una de ellas habría sido demasiado cerrada.

Fue entonces cuando las ruedas del acoplado pisaron la zanja, lo que provocó la inestabilidad de la carga. Como consecuencia, el contenedor terminó cediendo y cayó directamente sobre el auto estacionado.

 

Operativo y corte de tránsito

Tras el incidente, personal policial se hizo presente en el lugar y dispuso un corte transitorio del tránsito para evitar nuevos riesgos y facilitar las tareas de remoción.

Temas:

camión Accidente auto estacionado Contenedor
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