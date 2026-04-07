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IAPV y el municipio de General Galarza trabajan para dar respuestas habitacionales

Manuel Schönhals, se reunió con el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, con el objetivo de avanzar en líneas de asistencia técnica y financiera destinadas a los gobiernos locales.

7 de Abril de 2026
Reunión entre el IAPV y el municipio de General Galarza.
Reunión entre el IAPV y el municipio de General Galarza. Foto: (GPER).

Manuel Schönhals, se reunió con el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, con el objetivo de avanzar en líneas de asistencia técnica y financiera destinadas a los gobiernos locales.

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, se reunió con el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, con el objetivo de avanzar en líneas de asistencia técnica y financiera destinadas a los gobiernos locales.

 

Schönhals señaló que "se abordaron distintas herramientas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los municipios, con el propósito de acompañar las demandas de las comunidades entrerrianas".

 

El funcionario remarcó que "la política habitacional que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio nos exige continuar trabajando hasta el último día de la gestión en la implementación de diferentes planes de vivienda, para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia".

 

Por su parte, el intendente Fabián Menescardi subrayó "el valor del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios", destacando que este enfoque "permite que más vecinos accedan a soluciones habitacionales".

 

"Es fundamental que los municipios podamos involucrarnos directamente en la implementación de estas políticas. Con el acompañamiento del IAPV, podemos generar respuestas más ágiles y adaptadas a las realidades locales", expresó.

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