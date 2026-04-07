Centro Intercultural de Lenguas inició el ciclo lectivo con amplia oferta

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Intercultural de Lenguas comenzó su ciclo lectivo 2026 con propuestas presenciales y virtuales, ampliando el acceso a la formación en idiomas para la comunidad.
El Centro Intercultural de Lenguas dio inicio a su ciclo lectivo 2026 con una propuesta educativa consolidada y en constante crecimiento. La institución, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, ofrece una variada grilla de idiomas que incluye desde inglés hasta guaraní, respondiendo a la demanda de la comunidad local.
“Comenzamos con las actividades en el día de ayer con los cursos que ofrece el Centro Intercultural de Lenguas de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales”, señalaron desde la coordinación durante la presentación oficial. Las clases se desarrollan tanto en modalidad presencial como virtual, lo que permite ampliar el alcance a distintos perfiles de estudiantes.
Además, destacaron que quienes aún no se han inscripto pueden hacerlo fácilmente: “Puede ingresar a la página de la facultad o a nuestras redes sociales. También pueden dirigirse a calle Cura Álvarez 774 y consultarnos. Ahí pueden inscribirse y seguir todo el procedimiento”.
Propuestas flexibles y accesibles
En cuanto a la organización académica, la mayoría de los cursos se dictan dos veces por semana, con clases de una hora y media, aunque también existen opciones de una clase semanal de dos horas. Esta flexibilidad permite que estudiantes con diferentes disponibilidades horarias puedan acceder a la formación.
El idioma inglés continúa siendo uno de los más demandados. “Tiene una gran demanda inglés. Tenemos dos horarios diferentes para ofrecer”, explicaron desde la institución. Esta diversificación responde a un interés sostenido en la formación lingüística como herramienta clave para el desarrollo personal y profesional.
Otro aspecto destacado es el costo de los cursos. “Las cuotas son muy accesibles para que todos puedan puedan estudiar idiomas en el Centro Intercultural de Lenguas”, remarcaron, subrayando el compromiso con la inclusión educativa.
Diversidad cultural y crecimiento sostenido
El centro cuenta con más de una década de trayectoria, período en el que ha ampliado progresivamente su oferta académica. Actualmente, se dictan cursos presenciales de inglés, francés, portugués, italiano y guaraní, mientras que en modalidad virtual se ofrecen chino mandarín, alemán y lengua de señas.
Las actividades no se limitan al aula. A fin de año, se realiza una muestra cultural que integra los aprendizajes de cada idioma. “A fin de año hacemos la muestra a modo de cierre y cada uno de los idiomas presenta cosas muy lindas”, comentaron, destacando la participación activa de los estudiantes.
Estas muestras incluyen propuestas gastronómicas, artísticas y recreativas: “Con tragos, con comidas, patio gastronómico, obras de teatro que preparan también música, juegos”.
Formación certificada y proyección académica
Las clases se desarrollan en su mayoría entre las 18 y las 21 horas, facilitando la asistencia de quienes trabajan o estudian durante el día. Además, todos los cursos cuentan con certificación oficial, lo que aporta valor académico a la formación.
“Todas las propuestas están certificadas por la Facultad de Humanidades”, afirmaron. Este respaldo institucional ha motivado a muchos estudiantes a continuar su formación en carreras docentes.
En ese sentido, destacaron un fenómeno creciente: “La verdad es que hay algunas estudiantes que se entusiasman en el aprendizaje de las lenguas y luego se inscriben en los profesorados desde la casa de estudios”. Así, el Centro Intercultural de Lenguas no solo enseña idiomas, sino que también impulsa trayectorias educativas más amplias.