Recibió el alta el menor golpeado por vecinos: "¿Y si lo hubiera encontrado muerto?", cuestionó su mamá

El adolescente de 13 años que fue confundido con un ladrón y golpeado por vecinos en Paraná fue dado de alta en la siesta de este martes, luego de haber permanecido internado en el Hospital San Roque a raíz de la brutal agresión sufrida el fin de semana. El joven, identificado como Axel, ya se encuentra en su casa, donde continúa con su recuperación.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando el adolescente se encontraba con amigos tras una pijamada. Según relató a Elonce su madre, Mayra: “Ellos se habían juntado para realizar una pijamada como mayormente lo hacen porque son amigos del club de hace varios años. y Salieron a comprar una gaseosa y andaban corriendo en la cuadra de calle Los Zorzales de Paraná”.

La situación se desató cuando fueron perseguidos por un hombre, lo que derivó en una confusión. “Ellos empiezan a correr también llegando a la esquina de calle 1º de Mayo y Los Talas, mi hijo se resbala, cae y cuando mira para atrás ya un hombre lo estaba agarrando del buzo y lo empieza a arrastrar para la calle. Ahí se acercan dos hombres más y lo empiezan a golpear”, detalló.

El alta médica y el estado de salud

Tras varios días internado, Axel fue dado de alta y continúa su recuperación en su hogar. “Gracias a Dios él se encuentra mucho mejor, más allá de dolor de cuerpo y piernas. Tiene la cara muy hinchada todavía. El pómulo izquierdo y el ojo con mucha sangre por dentro, pero dentro de todo se encuentra estable”, expresó su madre.

El adolescente deberá seguir con controles médicos en los próximos días, incluyendo una revisión oftalmológica, mientras permanece en reposo. Las indicaciones médicas incluyen evitar actividades físicas, escolares y deportivas.

La familia destacó que, pese a la mejoría, las secuelas físicas aún son visibles, especialmente en el rostro, producto de los golpes recibidos durante el ataque.

Denuncia y temor tras lo ocurrido

Más allá de la recuperación, la familia insiste en que avanzará judicialmente por lo sucedido. “Pregunté si había una denuncia contra mi hijo y no la hay. Voy a seguir con el tema judicial. No solamente por mi hijo, sino por cualquier chico. Podría haber pasado a mayores”, afirmó Mayra.

Además, cuestionó el accionar policial durante el hecho: “La policía trató a mi hijo como un delincuente porque me lo esposas, me lo dejan tirado y permiten que le sigan pegando mientras él seguía tirado en el piso. Y si lo hubiera encontrado muerto ¿qué?, ¿quién me iba a dar una respuesta?”.

El episodio dejó también consecuencias emocionales en el adolescente. “Ahora mi miedo es no dejarlo solo. Él no quiere tampoco, porque está con miedo todavía”, sostuvo la madre.