Vecinos agredieron brutalmente a chico de 13 años tras acusarlo de robo y debió ser hospitalizado

REDACCIÓN ELONCE
Un adolescente de 13 años fue golpeado por vecinos que lo acusaron de robar picaportes, cuando el menor y sus amigos regresaban de comprar una gaseosa. La víctima debió ser hospitalizada y su madre hizo la denuncia, pidió intervención judicial y medidas de protección.
Confundieron a un menor con un ladrón de picaportes y lo agredieron brutalmente en Paraná, según denunció una mujer ante la Policía y en la sede de Fiscalía, tras un violento episodio ocurrido en barrio San Agustín. La víctima, de 13 años, debió ser hospitalizada luego de recibir una feroz golpiza por parte de un grupo de vecinos.
El hecho se produjo el sábado por la noche, cuando el adolescente, identificado como Axel, se encontraba con amigos tras jugar al básquet en el Club San Agustín. Según el relato de su madre, habían salido a comprar gaseosas cuando fueron interceptados.
“Mi hijo de 13, junto a otros compañeros, se habían reunido a las 21, para comer unas hamburguesas y salieron a comprar gaseosas”, detalló Fernanda en la denuncia a la que accedió Elonce.
La agresión y la intervención policial
De acuerdo al testimonio, al llegar a la zona de calle Los Zorzales, un grupo de vecinos comenzó a perseguirlos. “Al quedar atrás, lo alcanzan a mi hijo tras resbalarse y comienzan a pegarle entre tres mayores”, sostuvo la mujer.
La situación escaló rápidamente y derivó en una brutal agresión al menor. “Mientras estaba indefenso en el suelo, un hombre le propinó una patada en la cabeza, lastimando su ojo izquierdo”, relató.
Fernanda indicó que tomó conocimiento de lo ocurrido minutos después de la agresión. “Me anoticie alrededor de las 23.30, cuando la mamá de uno de los chicos fue hasta el lugar y vio que lo tenían golpeándolo”, explicó Fernanda en su exposición.
Acusaciones y detención momentánea
Según la denuncia, al momento en que llegaron los adultos al lugar, el adolescente ya estaba reducido. “En el lugar ya se encontraba personal policial y a mi hijo lo tenían demorado, esposado, mientras los vecinos lo acusaban de estar robando picaportes”, expresó según pudo conocer Elonce.
Además, aseguró que la agresión continuó incluso con la presencia policial. “Continuaban con la agresión hacia mi hijo mientras se encontraba en el suelo”, afirmó y contó que un vecino lo pateó en el rostro.
Tras el episodio, el menor fue trasladado en un patrullero y posteriormente, derivado al hospital de niños de Paraná debido a las lesiones sufridas.
Estado de salud y consecuencias
Como consecuencia de la golpiza, el adolescente sufrió diversas heridas, principalmente en el rostro. “Estamos esperando el resultado del estudio oftalmológico porque al parecer tiene una pequeña fisura en el ojo izquierdo”, indicó la madre.
El hecho no solo dejó secuelas físicas, sino también emocionales. “Del temor que le ocasionaron y la golpiza se hizo encima”, expresó Fernanda al contactarse con Elonce.
La mujer remarcó que su hijo no tiene antecedentes y que frecuenta la zona habitualmente. Además, los vecinos conocen a los chicos y los vecinos del barrio se conocen. “Siempre pasan por el lugar porque viven cerca y practican deportes en el club”, señaló.
Pedido de justicia y medidas de protección
Fernanda radicó la denuncia con el objetivo de que se investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades. “Solicito la intervención de la Justicia y hacer responsables a estas personas de lo que le sucedió a mi hijo”, afirmó.
También pidió medidas de restricción contra los agresores. “Solicito además medidas restrictivas hacia mi hijo, ya que suele andar solo con sus amigos”, agregó a Elonce.
El caso generó preocupación en el barrio y pone el foco en situaciones de violencia por confusión, mientras la familia espera avances judiciales y la recuperación del menor.
Tras el brutal hecho, el Club Atlético San Agustín, emitió un comunicado. “Acompañamos a nuestro jugador Axel y a su familia en este difícil momento que les toca vivir y repudiamos la brutal y cobarde golpiza que recibió el sábado por la noche. Hoy, Axel, sigue internado a la espera de los controles oftalmológicos en el hospital San Roque”, indicaron desde la institución.