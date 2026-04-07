Boca debuta en la Copa Libertadores: empata sin goles con Universidad Católica

En Chile, Boca Juniors hace su debut en el certamen continental más importante de Sudamérica, con el sueño de alcanzar su séptima consagración. Seguí las incidencias del partido.
Boca Juniors hace su debut oficial en la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos. Lo hace en Chile frente a la Universidad Católica, uno de los equipos más populares del país vecino. Se juega desde las 21:30 horas.
Seguí las incidencias
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Clemente Montes, Cristian Cuevas, Jhojan Valencia, Juan Díaz; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
El banco de suplentes de cada equipo
Universidad Católica: Darío Melo, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Alfred Canales, Jimmy Martínez, Juan Rossel, Martín Gómez, Diego Corral, Bernardo Cerezo, Diego Valencia, Nicolás Lhuillier y Vicente Carcamo.
Boca Juniors: Javier García, Jorge Figal, Milton Giménez, Williams Alarcón, Alan Velasco, Ander Herrera, Juan Barinaga, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Ángel Romero, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech.