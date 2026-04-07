El Museo Puerto de la Memoria sumó talleres culturales para todas las edades: programación completa

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Puerto de la Memoria impulsa una renovada grilla de talleres culturales con propuestas diversas y abiertas a la comunidad de Paraná. El subsecretario de Cultura de la Municipalidad brindó detalles de las propuestas a Elonce.
El Museo Puerto de la Memoria fortalece su programación de talleres culturales a partir de una convocatoria pública que reunió a artistas, docentes y gestores de la ciudad. La iniciativa, que apunta a ampliar el acceso a la cultura, recibió 75 propuestas, de las cuales 17 fueron seleccionadas para integrar la nueva grilla que comenzará a desarrollarse en los próximos días.
Los talleres se desarrollarán de manera presencial, en distintos días y horarios, con opciones tanto en turnos matutinos como vespertinos. La propuesta busca facilitar la participación de diversos públicos, con actividades pensadas para distintas edades.
En diálogo con Elonce, el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Joaquín Arijón, destacó el alcance de la convocatoria y el compromiso del sector cultural local. “En marzo abrimos la convocatoria. El espacio está ubicado en la bajada de Los Vascos, por la zona del skate”.
Convocatoria amplia y diversidad de propuestas
El funcionario detalló que la respuesta superó las expectativas iniciales, reflejando el dinamismo del sector cultural en la ciudad. “Se presentaron alrededor de 75 propuestas artísticas, culturales y seleccionamos 17 en total, donde hay disciplinas artísticas de todo tipo”.
El espacio, además, posee un valor simbólico y patrimonial relevante para la comunidad, lo que potencia su rol como punto de encuentro cultural. En ese sentido, desde el municipio buscan consolidarlo como un lugar de referencia para el desarrollo artístico local.
Consultado sobre el inicio de las actividades, Arijón precisó: “Van a empezar a funcionar a partir de esta semana y la semana que viene”.
Acceso, inclusión y fortalecimiento cultural
La nueva programación incluye propuestas de artes visuales, folklore, nutrición y estimulación cognitiva, entre otras disciplinas. Según explicó el subsecretario, el objetivo es ampliar el acceso y generar oportunidades tanto para quienes enseñan como para quienes participan. “Estamos ultimando detalles porque el arco cultural es muy amplio. Se trata de accesibilizarlo a la comunidad y que nuestros artistas de la ciudad tengan un espacio gratuito.”
Asimismo, se aclaró que cada tallerista podrá establecer una cuota según las necesidades específicas de su propuesta. “Será en función del desarrollo del taller, dependiendo si se utilizan materiales, vestimentas o cuestiones específicas del desarrollo del taller”, remarcó.
Finalmente, Arijón remarcó la decisión política de fortalecer el acceso a la cultura: “Este espacio se puso a disposición de la comunidad artística”.
Programación de Talleres de abril a julio 2026
LUNES
8 a 9.30 hs | Taller de alimentación saludable
Docente: Lic. Ariana Ruiz Díaz
Propuesta orientada a incorporar hábitos de alimentación saludable a partir de herramientas prácticas y accesibles.
Destinado a mayores de 18 años
Costo: $10.000 mensuales
Contacto: ary_ruizdiaz@hotmail.com
15 a 17 hs | Taller de canto colectivo
Docente: Miqueas Leyría
Un recorrido por distintas formas de canto colectivo, que promueve la escucha, la expresión y el encuentro grupal. No se requiere experiencia previa.
Destinado a mayores de 16 años
Costo: $15.000 mensuales
Contacto: miqueasleyriaaab@gmail.com
MARTES
10 a 12 hs | Taller de teatro callejero
Docente: Peque Galetto
Espacio de formación teatral que pone en valor el uso del espacio público, fomentando el encuentro comunitario y el acceso a la cultura.
Destinado a mayores de 18 años
Costo: $10.000 mensuales
Contacto: maandrea.galetto@gmail.com
14 a 15.30 hs | Taller de animación “Stop Motion”
Docente: Martina Cardozo Beker
Propuesta que promueve la expresión y la creatividad a través de la animación, abordando experiencias personales desde el lenguaje audiovisual.
Destinado a partir de los 8 años
Costo: $15.000 mensuales
Contacto: matebek06@gmail.com
16 a 17 hs | Danzas Litoraleñas “Raíz Viva”
Docente: Tamara Catalina Quiñones
Espacio para conocer y practicar danzas del folklore argentino y litoraleño, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia.
Destinado a jóvenes y adultos desde los 15 años
Costo: $20.000 mensuales
Contacto: tamaraquinones43@gmail.com
MIÉRCOLES
8.30 a 10 hs | Paisajes de la Memoria: Aproximación a la abstracción matérica
Docente: Laura Claus
Taller de investigación visual que aborda el paisaje del Puerto Viejo desde la síntesis formal y la exploración de materiales.
Destinado a personas adultas mayores
Costo: $7.000 mensuales
Contacto: lau.claus.ar@gmail.com
10 a 12 hs | Intervención y creatividad textil “Reinventar la ropa”
Docente: Gimena Magali Roldán
Propone reutilizar prendas y materiales desde una mirada creativa y sustentable, fomentando la expresión artística y el diseño consciente.
Destinado a jóvenes y adultos
Costo: $6.000 mensuales
Contacto: magaligimenaroldan@gmail.com
15 a 17 hs | Taller textil “Hilos del tiempo”
Docente: Lucrecia Zapata
Espacio para aprender técnicas textiles, desarrollar proyectos propios y fortalecer la creatividad en un entorno de intercambio y bienestar.
Destinado a personas adultas mayores
Costo: $20.000 mensuales
Contacto: lucrevic56@gmail.com
17 a 19 hs | Taller de guitarra
Docente: José Coria
Propuesta de enseñanza musical orientada a la práctica de la guitarra, abierta a personas con o sin experiencia.
Destinado a todo público
Costo: $3.000 mensuales
Contacto: 343 4258004
JUEVES
8.30 a 10 hs | Taller de fotografía de memoria
Docente: Renzo Arturo Casalongue
Introducción a la fotografía desde herramientas accesibles como el celular, abordando composición, historia y edición para desarrollar una mirada crítica y creativa.
Destinado a mayores de 16 años
Costo: $30.000 mensuales
Contacto: renicasa@gmail.com
10 a 12 hs | Serigrafía sustentable y oficio creativo
Docente: Débora Almada
Taller orientado a la producción gráfica mediante técnicas de serigrafía con tintas al agua y materiales no tóxicos, promoviendo prácticas sustentables y autonomía productiva.
Destinado a partir de los 14 años
Costo: $15.000 mensuales
Contacto: debo7776@gmail.com
14 a 15 hs | Encuadernación y reciclado
Docente: Silvana Ubiedo
Propuesta para aprender técnicas de encuadernación desde el reciclaje de materiales, orientada a la producción artesanal. No requiere experiencia previa.
Destinado a mayores de 16 años
Costo: $15.000 mensuales (incluye materiales)
Contacto: silvanaa19@hotmail.com
15 a 17 hs | Taller de escultura en metal (1° y 3° jueves de cada mes)
Docente: Juan Jesús Conde
Espacio de exploración artística que combina técnicas y materiales del trabajo en metal para crear piezas que integran lo funcional y lo expresivo.
Destinado a mayores de 16 años (no apto para embarazadas)
Costo: $10.000 mensuales
Contacto: jjconde@gmail.com
VIERNES
10 a 12 hs | Calzado artesanal en tela “Sembrando Huellas”
Docente: Rosana Beatriz Escobar
Propuesta formativa orientada al desarrollo de habilidades manuales y la producción de calzado, promoviendo el emprendimiento y la economía social.
Destinado a jóvenes y adultos
Costo: $14.000 mensuales
Contacto: valjoaro@gmail.com
14 a 15.30 hs | Pintura en acuarela
Docente: Berenise Fernández
Espacio de exploración artística que trabaja técnicas de acuarela, promoviendo la creatividad, la observación y la expresión personal.
Destinado a niños y preadolescentes (8 a 13 años)
Costo: $20.000 mensuales
Contacto: bere-fer@hotmail.com
16 a 17 hs | Taller de cerámica
Docente: Mirta Mariela Albornoz
Propuesta de modelado con barro de la región, que permite experimentar con formas y técnicas de la cerámica.
Destinado a adolescentes y personas adultas
Costo: $15.000 mensuales
Contacto: Elbosco13@hotmail.com
SÁBADO
9 a 10.30 hs | ActivaMente 60+ – Estimulación cognitiva
Docente: Valentina Quiroga Bahler
Espacio pensado para ejercitar la memoria, compartir experiencias y afrontar nuevos desafíos, promoviendo el bienestar integral.
Destinado a mayores de 60 años
Costo: $18.000 mensuales
Contacto: valentinaquirogab3@gmail.com