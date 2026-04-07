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El Museo Puerto de la Memoria sumó talleres culturales para todas las edades: programación completa

El Museo Puerto de la Memoria impulsa una renovada grilla de talleres culturales con propuestas diversas y abiertas a la comunidad de Paraná. El subsecretario de Cultura de la Municipalidad brindó detalles de las propuestas a Elonce.

7 de Abril de 2026
Comienzan esta semana.
Comienzan esta semana. Foto: Municipalidad de Paraná.

REDACCIÓN ELONCE

El Museo Puerto de la Memoria impulsa una renovada grilla de talleres culturales con propuestas diversas y abiertas a la comunidad de Paraná. El subsecretario de Cultura de la Municipalidad brindó detalles de las propuestas a Elonce.

El Museo Puerto de la Memoria fortalece su programación de talleres culturales a partir de una convocatoria pública que reunió a artistas, docentes y gestores de la ciudad. La iniciativa, que apunta a ampliar el acceso a la cultura, recibió 75 propuestas, de las cuales 17 fueron seleccionadas para integrar la nueva grilla que comenzará a desarrollarse en los próximos días.

 

Los talleres se desarrollarán de manera presencial, en distintos días y horarios, con opciones tanto en turnos matutinos como vespertinos. La propuesta busca facilitar la participación de diversos públicos, con actividades pensadas para distintas edades.

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Joaquín Arijón, destacó el alcance de la convocatoria y el compromiso del sector cultural local. “En marzo abrimos la convocatoria. El espacio está ubicado en la bajada de Los Vascos, por la zona del skate”.

 

Convocatoria amplia y diversidad de propuestas

El funcionario detalló que la respuesta superó las expectativas iniciales, reflejando el dinamismo del sector cultural en la ciudad. “Se presentaron alrededor de 75 propuestas artísticas, culturales y seleccionamos 17 en total, donde hay disciplinas artísticas de todo tipo”.

 

El espacio, además, posee un valor simbólico y patrimonial relevante para la comunidad, lo que potencia su rol como punto de encuentro cultural. En ese sentido, desde el municipio buscan consolidarlo como un lugar de referencia para el desarrollo artístico local.

 

Consultado sobre el inicio de las actividades, Arijón precisó: “Van a empezar a funcionar a partir de esta semana y la semana que viene”.

 

Acceso, inclusión y fortalecimiento cultural

La nueva programación incluye propuestas de artes visuales, folklore, nutrición y estimulación cognitiva, entre otras disciplinas. Según explicó el subsecretario, el objetivo es ampliar el acceso y generar oportunidades tanto para quienes enseñan como para quienes participan. “Estamos ultimando detalles porque el arco cultural es muy amplio. Se trata de accesibilizarlo a la comunidad y que nuestros artistas de la ciudad tengan un espacio gratuito.”

Asimismo, se aclaró que cada tallerista podrá establecer una cuota según las necesidades específicas de su propuesta. “Será en función del desarrollo del taller, dependiendo si se utilizan materiales, vestimentas o cuestiones específicas del desarrollo del taller”, remarcó.

 

Finalmente, Arijón remarcó la decisión política de fortalecer el acceso a la cultura: “Este espacio se puso a disposición de la comunidad artística”.

 

Programación de Talleres de abril a julio 2026

LUNES

8 a 9.30 hs | Taller de alimentación saludable

Docente: Lic. Ariana Ruiz Díaz

Propuesta orientada a incorporar hábitos de alimentación saludable a partir de herramientas prácticas y accesibles.

Destinado a mayores de 18 años

Costo: $10.000 mensuales

Contacto: ary_ruizdiaz@hotmail.com

 

15 a 17 hs | Taller de canto colectivo

Docente: Miqueas Leyría

Un recorrido por distintas formas de canto colectivo, que promueve la escucha, la expresión y el encuentro grupal. No se requiere experiencia previa.

Destinado a mayores de 16 años

Costo: $15.000 mensuales

Contacto: miqueasleyriaaab@gmail.com

 

MARTES

10 a 12 hs | Taller de teatro callejero

Docente: Peque Galetto

Espacio de formación teatral que pone en valor el uso del espacio público, fomentando el encuentro comunitario y el acceso a la cultura.

Destinado a mayores de 18 años

Costo: $10.000 mensuales

Contacto: maandrea.galetto@gmail.com

 

14 a 15.30 hs | Taller de animación “Stop Motion”

Docente: Martina Cardozo Beker

Propuesta que promueve la expresión y la creatividad a través de la animación, abordando experiencias personales desde el lenguaje audiovisual.

Destinado a partir de los 8 años

Costo: $15.000 mensuales

Contacto: matebek06@gmail.com

 

16 a 17 hs | Danzas Litoraleñas “Raíz Viva”

Docente: Tamara Catalina Quiñones

Espacio para conocer y practicar danzas del folklore argentino y litoraleño, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia.

Destinado a jóvenes y adultos desde los 15 años

Costo: $20.000 mensuales

Contacto: tamaraquinones43@gmail.com

 

MIÉRCOLES

8.30 a 10 hs | Paisajes de la Memoria: Aproximación a la abstracción matérica

Docente: Laura Claus

Taller de investigación visual que aborda el paisaje del Puerto Viejo desde la síntesis formal y la exploración de materiales.

Destinado a personas adultas mayores

Costo: $7.000 mensuales

Contacto: lau.claus.ar@gmail.com

 

10 a 12 hs | Intervención y creatividad textil “Reinventar la ropa”

Docente: Gimena Magali Roldán

Propone reutilizar prendas y materiales desde una mirada creativa y sustentable, fomentando la expresión artística y el diseño consciente.

Destinado a jóvenes y adultos

Costo: $6.000 mensuales

Contacto: magaligimenaroldan@gmail.com

El Museo Puerto de la Memoria fortalece su programación

 

15 a 17 hs | Taller textil “Hilos del tiempo”

Docente: Lucrecia Zapata

Espacio para aprender técnicas textiles, desarrollar proyectos propios y fortalecer la creatividad en un entorno de intercambio y bienestar.

Destinado a personas adultas mayores

Costo: $20.000 mensuales

Contacto: lucrevic56@gmail.com

 

17 a 19 hs | Taller de guitarra

Docente: José Coria

Propuesta de enseñanza musical orientada a la práctica de la guitarra, abierta a personas con o sin experiencia.

Destinado a todo público

Costo: $3.000 mensuales

Contacto: 343 4258004

 

JUEVES

8.30 a 10 hs | Taller de fotografía de memoria

Docente: Renzo Arturo Casalongue

Introducción a la fotografía desde herramientas accesibles como el celular, abordando composición, historia y edición para desarrollar una mirada crítica y creativa.

Destinado a mayores de 16 años

Costo: $30.000 mensuales

Contacto: renicasa@gmail.com

 

10 a 12 hs | Serigrafía sustentable y oficio creativo

Docente: Débora Almada

Taller orientado a la producción gráfica mediante técnicas de serigrafía con tintas al agua y materiales no tóxicos, promoviendo prácticas sustentables y autonomía productiva.

Destinado a partir de los 14 años

Costo: $15.000 mensuales

Contacto: debo7776@gmail.com

 

14 a 15 hs | Encuadernación y reciclado

Docente: Silvana Ubiedo

Propuesta para aprender técnicas de encuadernación desde el reciclaje de materiales, orientada a la producción artesanal. No requiere experiencia previa.

Destinado a mayores de 16 años

Costo: $15.000 mensuales (incluye materiales)

Contacto: silvanaa19@hotmail.com

 

15 a 17 hs | Taller de escultura en metal (1° y 3° jueves de cada mes)

Docente: Juan Jesús Conde

Espacio de exploración artística que combina técnicas y materiales del trabajo en metal para crear piezas que integran lo funcional y lo expresivo.

Destinado a mayores de 16 años (no apto para embarazadas)

Costo: $10.000 mensuales

Contacto: jjconde@gmail.com

 

VIERNES

10 a 12 hs | Calzado artesanal en tela “Sembrando Huellas”

Docente: Rosana Beatriz Escobar

Propuesta formativa orientada al desarrollo de habilidades manuales y la producción de calzado, promoviendo el emprendimiento y la economía social.

Destinado a jóvenes y adultos

Costo: $14.000 mensuales

Contacto: valjoaro@gmail.com

 

14 a 15.30 hs | Pintura en acuarela

Docente: Berenise Fernández

Espacio de exploración artística que trabaja técnicas de acuarela, promoviendo la creatividad, la observación y la expresión personal.

Destinado a niños y preadolescentes (8 a 13 años)

Costo: $20.000 mensuales

Contacto: bere-fer@hotmail.com

 

16 a 17 hs | Taller de cerámica

Docente: Mirta Mariela Albornoz

Propuesta de modelado con barro de la región, que permite experimentar con formas y técnicas de la cerámica.

Destinado a adolescentes y personas adultas

Costo: $15.000 mensuales

Contacto: Elbosco13@hotmail.com

 

SÁBADO

9 a 10.30 hs | ActivaMente 60+ – Estimulación cognitiva

Docente: Valentina Quiroga Bahler

Espacio pensado para ejercitar la memoria, compartir experiencias y afrontar nuevos desafíos, promoviendo el bienestar integral.

Destinado a mayores de 60 años

Costo: $18.000 mensuales

Contacto: valentinaquirogab3@gmail.com

Temas:

Museo Puerto de la Memoria talleres culturales municipalidad
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