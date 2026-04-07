Club San Agustín repudió la golpiza a adolescente confundido con ladrón: “Es indignante”

Un adolescente de 13 años fue brutalmente agredido por un grupo de vecinos en barrio San Agustín de Paraná, tras ser acusado erróneamente de un robo de picaportes. El menor permanece internado en el hospital materno infantil San Roque con lesiones de consideración.

El presidente del Club Atlético San Agustín -donde Axel juega al básquet- confirmó a Elonce que el adolescente continúa internado en el área de traumatología, donde es evaluado por lesiones en el rostro. “Está a la espera de estudios médicos por un golpe en el pómulo, a la altura del ojo”, indicó Daniel Bustos al mencionar que se aguarda su evolución para determinar los pasos a seguir en su recuperación.

Cómo ocurrió el ataque

Según el relato de familiares, el episodio se originó el sábado por la noche tras una travesura de un grupo de chicos, quienes tocaron timbres en viviendas de la zona. En ese contexto, un grupo de adultos los persiguió desde calle Los Zorzales y alcanzó al menor, a quien golpearon violentamente en inmediaciones de calles Talas y 1º de Mayo. De acuerdo a la denuncia, las agresiones continuaron incluso cuando el adolescente ya se encontraba en el suelo.

Repudio e indignación

Desde el club manifestaron su preocupación por lo ocurrido y repudiaron el accionar violento. “Es indignante porque son chicos educados, que estudian y practican deporte”, expresó Bustos.

Además, señaló que el hecho no solo dejó consecuencias físicas, sino también un fuerte impacto emocional en el menor. “Axel está con nosotros desde hace siete u ocho años, es un chico con muchas condiciones para el deporte y muy educado’, señaló Bustos al ponderar el perfil del adolescente y su trayectoria en la institución de barrio San Agustín.

Asimismo, remarcó la conducta del grupo: “Son chicos respetuosos y eso se refleja en cada lugar al que vamos, donde reconocen el comportamiento de nuestros jugadores y jugadoras”.

Club San Agustín repudió la golpiza a adolescente confundido con ladrón

“Trabajamos mucho desde lo humano, con charlas y acompañamiento. El básquet es una excusa para guiarlos y formar personas’, señaló Bustos al remarcar que el rol formativo que cumple el deporte en los adolescentes.

En ese sentido, reconoció el impacto emocional de situaciones de violencia que afectan a los chicos: “Uno los prepara para el deporte y de repente tiene que hablar de un chico internado o golpeado. Es muy duro”.

Asimismo, destacó el objetivo central del trabajo diario: “Acompañarlos para que salgan adelante en un contexto difícil, que encuentren en el deporte una herramienta para crecer y seguir adelante’”.

Club San Agustín de Paraná (foto Elonce)

En el marco del violento ataque a Axel, la institución deportiva indicó que mantiene contacto con la familia y que evalúa realizar actividades de contención con los jóvenes.

También destacó que recibió muestras de apoyo de otras entidades, que ofrecieron asistencia profesional y legal.

“Lo importante es que Axel se recupere y después acompañarlo en todo el proceso”, remarcó Bustos.

Investigación del hecho

La madre del adolescente denunció que la agresión fue motivada por una falsa acusación de robo de picaportes. Asimismo, sostuvo que uno de los agresores pateó al menor en el rostro, lo que provocó las lesiones que motivaron su internación.

El caso reavivó el debate sobre la violencia social y la reacción desmedida ante sospechas sin confirmación.