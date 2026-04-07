El gobernador recibió a presidentes comunales y propuso revisar la ley de comunas

El Gobernador, Rogelio Frigerio, junto a su gabinete, encabezó este martes un encuentro con la Liga de Presidentes Comunales Justicialistas con el objetivo de abordar el impacto que genera la incorporación de nuevas juntas de gobierno al régimen de comunas y su consecuente incidencia en la distribución de la coparticipación.

La reunión tuvo como eje central el reciente pase de 22 juntas de gobierno a comunas, situación que modifica el esquema actual de reparto de recursos nacionales y provinciales entre los gobiernos locales.

En ese marco, el gobernador se mostró abierto al diálogo, escuchó los planteos de los representantes comunales y promovió la búsqueda de consensos para avanzar en soluciones que contemplen las distintas realidades territoriales.

El secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, explicó que uno de los puntos centrales fue la necesidad de revisar la Ley Nº 10.775, que regula la coparticipación a las comunas. "Se trata de una norma que requiere ser repensada para garantizar criterios de equidad entre comunas con realidades muy diversas", señaló.

Durante el encuentro, surgió la posibilidad de conformar una mesa de trabajo bicameral que integre a legisladores de ambas cámaras, representantes de los distintos espacios políticos y presidentes comunales, con el objetivo de analizar y proyectar modificaciones a la actual legislación.

En ese sentido, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, impulsó la iniciativa de generar un ámbito institucional que permita canalizar los aportes de todos los sectores y avanzar en una propuesta consensuada.

Finalmente, Vales remarcó que el objetivo es consolidar una dinámica de trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo y los gobiernos locales: "La idea es construir, entre todos, una herramienta más justa y acorde a la realidad actual de las comunas".

Del encuentro participaron también el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; de Salud, Daniel Blanzaco, y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.