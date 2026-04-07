Brunella Pedrotti: "Me gustaría mucho ser deportista de alto rendimiento y llegar al equipo senior"

REDACCIÓN ELONCE
Brunela Pedrotti se consagra en K1, K2 y Short en el Campeonato Argentino de Canotaje; destaca su preparación y compromiso con el deporte.
En un fin de semana lleno de emociones en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, Brunella Pedrotti se destacó en el Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje Maratón, llevándose el primer puesto en las categorías K1, K2 y Short Junior. La joven palista demostró un talento natural y una constancia que la posiciona como una de las promesas más sólidas del canotaje argentino.
"Estuvo muy lindo, tuve resultados, estoy muy contenta, y quiero agradecer tipo a mi club", expresó Brunella Pedrotti tras la competencia, resaltando su entusiasmo y gratitud hacia quienes la apoyan en cada entrenamiento.
El entrenador Tomás Itria, conocido como “Pollo”, destacó la disciplina y el compromiso de la joven: "Es muy muy sacrificada, muy constante, sale de la escuela, se va a entrenar y no siempre los resultados se dan, pero gracias a Dios ella la verdad que compitió en tres distancias este fin de semana y ganó las tres: K1, K2 y la short maratón, así que nos va a representar muy bien al argentino".
Una preparación intensa y dedicada
Brunela comenzó su trayectoria en el canotaje después de la pandemia, cuando las actividades en lugares cerrados estaban limitadas. Antes practicaba hockey y gimnasia, pero el canotaje le permitió descubrir una disciplina que se ajustaba a su personalidad competitiva y a su pasión por los deportes acuáticos.
"Arranqué después de la pandemia cuando no se podía hacer actividades en lugares cerrados. Arranqué a fines del 2020 y de ahí me quedé en el club", contó Brunella, explicando cómo encontró su camino en un deporte que no formaba parte de su entorno familiar.
Su rutina de entrenamiento refleja la intensidad de su preparación: "Nosotros remamos todos los días: de lunes a sábado. Lunes, miércoles y viernes, aparte de remar, luego de eso hacemos gimnasio; y martes y jueves, trotamos. El sábado solamente hacemos un turno de mañana de agua", detalló, dejando claro que la constancia es la base de su éxito.
La combinación de velocidad y resistencia
El canotaje combina tanto resistencia como velocidad, y Brunella ha logrado dominar ambos aspectos. En K1 y K2, su rendimiento destaca por la velocidad, mientras que en la Short Maratón su capacidad de resistencia y estrategia en río son clave para alcanzar la victoria.
"En velocidad, vos vas por carriles, es similar a lo que es natación, pero en un río y va sin olas y aparte son distancias totalmente distintas", comentó Brunella, explicando su preferencia por las pruebas de velocidad sobre la maratón, aunque reconoce que ambas requieren preparación física y mental rigurosa.
Tomás Itria subrayó la importancia de la formación en ambos estilos: "Ya lo tienen el ADN al competitivo en el club. La verdad que amamos el maratón, por lo tanto, está buenísimo que este campeonato argentino y este campeonato mundial que se va a hacer por primera vez en Sudamérica, nos toca la plaza en Gualeguachú”.
El contexto de Gualeguaychú como sede de competencias internacionales
El río de Gualeguaychú no solo ofrece un escenario ideal para competencias nacionales, sino que también será sede por primera vez de un Campeonato Mundial de Canotaje en Sudamérica. La infraestructura y las condiciones naturales del lugar brindan un entorno competitivo de alto nivel.
"La plaza vinieron los veedores, vino el presidente de la Federación Internacional. La verdad que la plaza de Gualeguachú es muy buena, es un hermoso río para hacer maratón", destacó Itria, resaltando la relevancia internacional del escenario y la oportunidad que representa para los palistas argentinos.
La experiencia de Brunella en Gualeguaychú le permitió familiarizarse con un escenario que pronto será testigo de competencias de alcance mundial: "A mí maratón me asustó un poco, pero no quita, que también me encanta", comentó la joven atleta, mostrando tanto respeto como entusiasmo por el reto que se avecina.
Reconocimiento de talentos locales
El Campeonato Argentino también permitió destacar el talento regional, incluyendo a otros jóvenes promesas y atletas experimentados. Entre los nombres destacados de Entre Ríos se encuentran Baltazar Itria y Bautista Itria, todos con actuaciones sobresalientes en distintas categorías.
El apoyo del club, la comunidad y la familia se convierte en un factor clave para que los jóvenes atletas puedan proyectarse hacia competencias internacionales, y Brunella es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo y la dedicación se traducen en resultados concretos.
Próximos desafíos y objetivos
El calendario de competencias para Brunella incluye el segundo selectivo nacional en mayo y el torneo Olympic Hopes en Bratislava, en septiembre, donde buscará consolidar su posición como líder en la categoría Junior y representar a Argentina en un ámbito internacional.
"Por ahora estoy primera", explicó Brunella sobre su ranking actual, reflejando su mentalidad de trabajo constante y humildad frente a sus logros.
Su entrenador reafirma su potencial: "Ella ama la velocidad, no tanto el maratón, pero es una muy buena atleta", destacando que, a pesar de su juventud, Brunela ya posee una madurez deportiva notable y un futuro prometedor en el canotaje competitivo.
La importancia de la formación integral
Más allá de los logros deportivos, la formación integral de Brunela también incluye estudios, disciplina y equilibrio personal. Su compromiso con el deporte de alto rendimiento se complementa con valores de humildad y constancia, fundamentales para sostener una carrera larga y exitosa.
"Creo que me gustaría mucho ser deportista de alto rendimiento en algún momento y llegar al equipo senior", manifestó Brunela, proyectando sus metas a largo plazo y mostrando la ambición de crecer dentro de la disciplina y alcanzar competencias internacionales de primer nivel.
La planificación de los entrenamientos, el acompañamiento de los entrenadores y la experiencia acumulada en competencias nacionales forman parte de la base sólida que permitirá a Brunella Pedrotti continuar destacándose en cada desafío que enfrente.
Un futuro prometedor para Brunela Pedrotti y el canotaje argentino
Con el Campeonato Mundial de Canotaje acercándose y Gualeguaychú como escenario, el canotaje argentino vive un momento histórico. La participación de jóvenes talentos como Brunella Pedrotti no solo garantiza éxitos deportivos, sino que también inspira a la próxima generación de palistas a soñar y trabajar por objetivos ambiciosos.
"Vamos a representar bien a la Argentina en el Mundial que se va a hacer acá y felicitar a Mica por su trabajo y por su constancia, a la chica esta humilde que ojalá sea su sueño el juego olímpico", concluyó Itria, resaltando la dedicación de Brunela y la importancia del equipo de apoyo.
Brunella Pedrotti continúa consolidándose como una figura clave del canotaje argentino, y su historia refleja cómo talento, esfuerzo y pasión por el deporte pueden abrir puertas a escenarios internacionales, manteniendo a Entre Ríos y Argentina en el mapa mundial del canotaje.