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Hockey sobre césped: Entre Ríos enfrentó a selectivos nacionales

Selectivos nacionales de hockey sobre césped se medirán ante Entre Ríos en Tortuguitas, en categorías femenina y masculina, con entusiasmo de los jugadores locales.

7 de Abril de 2026
El partido de la rama femenina.
El partido de la rama femenina. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Selectivos nacionales de hockey sobre césped se medirán ante Entre Ríos en Tortuguitas, en categorías femenina y masculina, con entusiasmo de los jugadores locales.

Máximo, Joaquín y Bautista, integrantes del combinado entrerriano de hockey sobre césped, se enfrentarán a su par nacional en la categoría Sub 16 en la sede de Tortuguitas del Paraná Rowing Club, en la noche del martes. Los jugadores mostraron entusiasmo y expectativa por el encuentro: “Va a estar bueno el partido y vamos a disfrutar un rato. Está bueno el estímulo y es un buen nivel”, comentaron en la previa.

 

El encuentro reunirá tanto a equipos masculinos como femeninos, y es parte de la preparación para próximos torneos nacionales. Algunos de los jugadores Sub 19 se sumaron al combinado Sub 16 para reforzar el plantel: “Somos Sub 19 que venimos a reforzar la Sub 16. Estuvimos una práctica antes para conocernos todos”, afirmaron integrantes de Talleres y de Rowing.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La cita deportiva también sirve como preparación para competencias de mayor envergadura. Los seleccionados locales ya piensan en los próximos desafíos a nivel nacional: “Tenemos el campeonato argentino con la selección Sub 16 y Sub 19. Se juega en septiembre, en Rosario”, comentaron los jugadores, con expectativas altas de cara al torneo.

 

Orgullo y preparación para el torneo

 

Los jóvenes destacaron el nivel de juego y la importancia de estos partidos de preparación: “El nivel está bueno, pero cuando llegue el torneo vamos a estar muy bien”, afirmaron. La competencia no solo permite mejorar tácticamente, sino que también fortalece el espíritu de equipo y la cohesión entre jugadores de distintas categorías.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Representar a su provincia es un motivo de orgullo para los jugadores de Entre Ríos: “Genera orgullo, honor y es como representar a tu provincia”, dijeron. Esta experiencia les permite medir su nivel frente a los mejores selectivos nacionales y les brinda un estímulo extra para entrenar de cara al torneo argentino.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El partido en la sede de Tortuguitas del Paraná Rowing Club promete ser un encuentro competitivo y emocionante, en el que tanto los jugadores como los entrenadores buscan consolidar estrategias y afianzar la preparación de cara a los desafíos futuros. La combinación de Sub 16 y Sub 19 asegura un nivel de juego dinámico y atractivo para los espectadores.

 

Hockey sobre césped: Selectivos se enfrentan en la sede Tortuguitas de Rowing

Temas:

Rowing Hockey sobre Césped Tortuguitas
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